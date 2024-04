Conselho directivo do INE promete resolver reclamações dos trabalhadores ao abrigo da legislação vigente

O presidente do conselho directivo do Instituto Nacional de Estatística (INE), João Cardoso, prometeu hoje, na cidade da Praia, resolver as reclamações dos trabalhadores “sempre ao abrigo da legislação vigente em Cabo Verde”.

Esta segunda-feira, 15, os trabalhadores denunciaram, “com um grito de revolta”, a “incapacidade” do conselho directivo e a “prática de assédio” de quem acusa de rejeitar de forma ilegal o cumprimento dos acordos estabelecidos. No entanto, em conferência de imprensa, em reacção à reclamação dos funcionários, João Cardoso, reconheceu que o INE possui um pessoal afecto há alguns anos que reclamam do vínculo precário da qual solicitam a devida regularização “passando para um vínculo mais robusto, justo e seguro". "O conselho directivo do INE, tendo em conta esta situação, iniciou um processo de análise deste dossier, na tentativa de buscar melhores soluções para os reclamantes, mas sempre ao abrigo da legislação aplicável”, esclareceu João Cardoso, informando que este processo negocial está na sua fase inicial. "Este processo ainda está no início e possui várias etapas, pelo que mais uma vez solicito a devida confiança e serenidade dos colaboradores até à conclusão do processo", apelou. Cardoso garantiu que é "totalmente falso” que o conselho directivo tenha obrigado os colaboradores a assinarem contratos, instando a quem fez essa acusação a fazer prova da mesma. “Ainda estranhamos e repudiamos a acusação de assédio feita pelo representante do Sindicato da Indústria, Serviços, Comércio, Agricultura e Pesca (SISCAP) que está enraizada no espírito de má-fé”, acrescentou João Cardoso, estranhando igualmente a manifestação pública realizada esta segunda-feira, 15, em frente à sede da instituição. Em relação à reclamação concernente à transição para o novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do INE, advinda com a publicação da portaria nº11/2021, o responsável garantiu que a instituição aplicou as regras do processo e que desde então todos os trabalhadores estão devidamente enquadrados ao abrigo da referida portaria. “O SISCAP vem reclamando a alteração desta portaria e das regras de transição anteriormente revistas. Este conselho directivo sempre manifestou abertura para ouvir as suas reivindicações e procurar um consenso junto da superintendência”, esclareceu o presidente do INE, avançando que este sindicato sabe que a instituição está à procura de melhor solução para o enquadramento dos técnicos. “Para que estas negociações cheguem a bom porto, o INE exorta a todos os técnicos e demais colaboradores a manterem o vínculo de confiança que norteia qualquer relação de trabalho e ou de serviço e ao respeito pelas leis que o regem”, reiterou. Para terminar, o conselho directivo do INE reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar para o bem da instituição e de todos os que dedicam o seu esforço em prol do cumprimento da missão de produção de dados estatísticos.

