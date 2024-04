Fonoaudióloga aconselha pessoas a cuidarem da sua identidade vocal

A fonoaudióloga Jocilene Duarte Fortes aconselha as pessoas a cuidarem-se da sua identidade vocal, enquanto principal ferramenta de comunicação humana, sublinhando a necessidade de se procurar um especialista ante quaisquer mudanças que possam surgir na voz.

Jocilene Duarte Fortes dá essas orientações no âmbito da celebração do Dia Mundial da Voz, assinalado a 16 de Abril, para consciencializar a população sobre a importância da voz e dos cuidados necessários para preservá-la.

“Devemos cuidar e zelar, todos os dias, pelas boas condições da nossa voz, especialmente os que trabalham com a voz, nomeadamente jornalistas, radialistas, professores, padres, oradores, entre outros. Sem a voz não conseguimos comunicar com ninguém”, acautelou.

Quanto a recomendações para proteger a principal ferramenta de comunicação humana, a especialista aponta uma hidratação correcta, evitar o fumo do tabaco, o consumo de álcool e outras drogas nocivas à saúde, à faringe e à laringe.

A terapeuta da voz aconselha, também, uma alimentação correcta, saudável, alimentos que, conforme disse, têm mais líquidos, consumo de frutas, em especial a maçã e o limão, bem como a nebulização, tanto de dia como à noite, permitindo maior hidratação das pregas vocais.

Perante os sintomas de perda de voz, rouquidão, dor na garganta, fadiga ou outros indicativos, orienta no sentido de se procurar um especialista, diante de quaisquer mudanças que possam surgir.

Explicou que, em Cabo Verde, os professores são os que mais têm problemas de voz, devido à dificuldade técnica de colocação da voz dentro da sala de aula, mas também a população feminina, com o aparecimento dos problemas hormonais, por exemplo, que vão danificar as pregas vocais.

“Os professores, jornalistas, mesmo as peixeiras têm que ter muito cuidado com a sua voz, saber colocar bem a voz, evitando assim, no futuro, problemas na saúde vocal. Normalmente devemos fazer um aquecimento vocal para iniciar o dia, e ao deitar um desaquecimento vocal. Uma prática importante”, salientou.

Neste dia Mundial da Voz, a fonoaudióloga apela às pessoas a cuidarem da sua voz, já que sem ela a gente não consegue comunicar de forma correcta, o que pode fazer com que as pessoas fiquem isoladas ou depressivas.

“Sendo um ano em que estamos a precaver para a saúde mental, para isso temos que também ter uma boa saúde vocal”, finalizou.