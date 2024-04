INMG alerta para condições meteorológicas adversas nas próximas 72 horas

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) alertou hoje para as condições meteorológicas adversas que estão a ser registadas no arquipélago com temperaturas elevadas para a época e afirma que a situação possa continuar nas próximas 72 horas.

“Estão a ser registadas no arquipélago temperaturas elevadas para a época, acima dos 35°C nalgumas localidades, com humidade relativa abaixo dos 15%, acompanhadas de partículas de poeira em suspensão”, lê-se. A previsão é de que essa situação persista nas próximas 72 horas, especialmente nas regiões mais elevadas das ilhas montanhosas. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica ressalta que continuará a monitorar a situação de perto e fornecendo as actualizações necessárias.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.