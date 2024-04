​CV Interilhas cancela viagens São Vicente/São Nicolau e São Nicolau/Sal devido a condições meteorológicas adversas

A CV Interilhas informa num comunicado que, devido às condições meteorológicas adversas, caracterizadas com ventos muito fortes no porto do Tarrafal de São Nicolau, as viagens, São Vicente/ São Nicolau e São Nicolau/ Sal, programadas para hoje, 19, foram canceladas.

Sobre a realocação dos passageiros com viagens compradas, a CV Interilhas avisa que os mesmos foram devidamente contactados, tendo como alternativa a possibilidade de repor a sua viagem no dia 22 de Abril próximo. Na mesma linha, a CV Interilhas assegurou que a segurança dos seus passageiros é a sua máxima prioridade. “Após uma análise detalhada das condições meteorológicas em colaboração com as autoridades competentes, optamos por suspender estas viagens, visando assegurar a segurança dos nossos passageiros em todas as circunstâncias”. Neste sentido, a CV Interilhas disse que lamenta qualquer inconveniente decorrente desta medida e agradecemos a compreensão de todos os passageiros neste momento.

