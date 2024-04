Ministério da Saúde assina protocolo de cooperação com Atlantic Music Expo

O Ministério da Saúde assinou esta quarta-feira, 17, um protocolo de cooperação com o Atlantic Music Expo (AME), no domínio da promoção da saúde, através da cultura e em defesa de uma sociedade saudável.

Numa publicação na rede social, Facebook, o Ministério da Saúde explicou que este protocolo visa promover eventos culturais e apoio a projectos artísticos que abordem a saúde mental, estimulando o diálogo e a expressão criativa como formas de sensibilização e inclusão, bem como divulgar, iniciativas do Ano de Saúde Mental e da saúde no geral.

“Pretende-se ainda divulgar e associar eventos à saúde via redes sociais e páginas promocionais, bem como unir-se à causa da saúde mental e outras causas da saúde pública”, aponta.

A mesma fonte frisou que este protocolo surgiu tendo em conta que o ano 2024 foi oficialmente lançado pelo Governo como ano de Saúde Mental, chamando a atenção para uma forte consciência social sobre esta problemática.

“No sentido de se promover um estilo de vida saudável e reforçar as políticas públicas para a melhoria da saúde mental; e tendo em conta que o AME é uma plataforma nacional para intercâmbios transatlânticos culturais positivos e é identificado como uma plataforma central para a promoção e divulgação das iniciativas de impacto para saúde através da música e dos integrantes”, cita.

O protocolo foi assinado entre o Ministério da Saúde representado pelo director geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, Silvino Rodrigues e a Associação Cabo Verde Cultural, gestora do Atlantic Music Expo (AME) representado pelo director geral Augusto (Gugas) Veiga.

De recordar que a 10.ª edição do AME que aconteceu no início deste mês, na Cidade da Praia, contou com actuação de vários artistas nacionais e internacionais.

Além dos espectáculos, faz parte da programação do AME, feira com ‘stands’, conferência, workshops e reuniões one-on-one.