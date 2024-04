Federação Cabo-verdiana de Futebol adia campeonato nacional por dificuldades de transportes entre as ilhas

A Comissão Executiva da Federação Cabo-verdiana de Futebol, reunida de emergência na sua sede na cidade da Praia, decidiu adiar o início do campeonato de Cabo Verde de futebol sénior masculino referente à temporada 2023/24. Devido aos últimos desenvolvimentos relativamente ao transporte entre as ilhas, o campeonato permanece ainda sem data certa.

Inicialmente previsto para arrancar no próximo final de semana, o campeonato de Cabo Verde de futebol, de acordo com a comunicação da FCF, foi adiado, ainda sem data, devido “aos últimos desenvolvimentos relativamente ao transporte entre as ilhas que é do conhecimento público”.

Na semana passada a Taça de Cabo Verde foi realizada na sua primeira eliminatória com a realização de apenas um dos três jogos programados, já que as equipas do Palmeira, do Sal, e Académica da Praia não viajaram para as ilhas do Maio e Fogo, respectivamente, face ao cancelamento de voos.

O campeonato nacional de futebol estava previsto para iniciar no próximo fim-de-semana, com a equipa da Palmeira a iniciar a defesa do título em casa, no Estádio Marcelo Leitão, ante o Barreirense, do Maio.

Para o Grupo A, a Académica do Fogo devia receber a Juventude, da ilha da Boa Vista, e o Académico do Sal defrontar o Rosariense (Santo Antão Norte), no Estádio Marcelo Leitão.

Para o Grupo B, para além do Palmeira – Barreirense, estava inda previsto o jogo Morabeza (Brava) - Varandinha (Tarrafal de Santiago), este último o representante de Santiago Norte.

Esta primeira ronda deveria ficar completa com o representante de São Nicolau, a Ultramarina, a receber os Sanjoanenses de Santo Antão Norte e com o Boavista da Praia a defrontar o campeão de São Vicente, em jogos a contar para o Grupo C.

Composição dos grupos:

Grupos Grupo A - Rosariense (Santo Antão – Norte), Académico (Sal), Académica (Fogo) e Juventude (Boa Vista)

Grupo B - Palmeira (campeão em título), Morabeza (Brava), Varandinha (Santiago – Norte) e Barreirense (Maio)

Grupo C - Sanjoanenses (Santo Antão Sul), São Vicente, Boavista (Santiago – Sul) e Ultramarina (São Nicolau).