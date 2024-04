Homem assassinado a tiros 109 dias após sofrer atentado em São Vicente

​Um homem identificado por Helder Gomes, também conhecido por Cabeça, de 46 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira na Zona de Chã de Cemitério, ilha de São Vicente, próximo à sua residência, 109 dias após ter sofrido um atentado.

Segundo informações da Polícia Nacional, Cabeça foi alvejado com cinco tiros quando descia da sua viatura onde se encontrava com a mulher e os filhos, o que resultou na sua morte.

Ainda segundo a PN, este caso aconteceu 109 dias após o mesmo ter sofrido outro ataque que culminou na morte do inspector de auto e director técnico da Inspecções Técnicas Automóveis em Cabo Verde (ITAC), Ismael Gomes, de 44 anos, que é seu primo.

De acordo com as informações divulgadas pela Inforpress, nessa altura, precisamente na madrugada de 07 de Janeiro, Cabeça e sua esposa foram baleados, mas foram atendidos no Hospital Baptista de Sousa (HBS).

Ambos tinham ferimentos ligeiros, mas estavam “clinicamente estáveis” pelo que permaneceram na unidade hospitalar em recuperação e “sob vigilância das autoridades”, segundo a directora clínica do HBS, Nair Santos.

A directora clínica informou ainda que porque “o caso estava sob investigação da Polícia Judiciária, os pormenores acerca do local em que se encontravam internados seriam mantidos em discrição pelo hospital”.

Tendo em conta a forma como chegaram os pacientes, a directora clínica não soube especificar, porém avançou que Ismael Gomes, que viria a falecer, chegou nos serviços hospitalares antes do que as outras duas vítimas.

O caso está sob investigação da Polícia Judiciária, que ainda não se pronunciou sobre o assassinato de 07 de Janeiro.