“Retoma dos voos entre Angola e Cabo Verde será anunciada nos próximos meses” - PCA da TAAG

A TAAG deverá anunciar nos próximos meses a data para a retoma dos voos entre Angola e Cabo Verde. Garantia dada hoje pelo presidente do Conselho de Administração da Transportadora Aérea Angolana.

António dos Santos Domingos falava aos jornalistas à saída de um encontro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, nas instalações do Ministério do Mar, em São Vicente.

“Datas concretas não temos. Acreditamos que com o evoluir da situação patrimonial da TAAG, nos próximos quatro ou cinco meses estaremos em condições de indicar uma data. Também abordámos essa questão com o Primeiro-Ministro e esclarecemos quais são, neste momento, as oportunidades e o potencial do mercado que existem e, portanto, essa parceria vai vingar nos próximos meses. Nós vamos receber novas aeronaves entre Julho, Agosto e Setembro e, a partir desta altura, iremos dizer o dia concreto do início da operação”, afirma.

Questionado sobre a frequência das ligações, refere que estas questões são definidas com base na “economicidade das operações”.

De recordar que a Transportadora Aérea Angolana suspendeu no final de 2016 os voos directos entre Luanda e Praia, com escala em São Tomé e Príncipe, devido a falta de rentabilidade da rota.

A expansão da cooperação entre a TAAG e a TACV foi outro ponto analisado na reunião

“Como sabem, a TAAG tem uma relação muito próxima com a TACV, como reflexo das relações entre Cabo Verde e Angola. Estamos neste momento num processo de extensão do contrato que temos com a TACV e manifestamos isso directamente ao Primeiro-Ministro, a vontade de continuarmos a colaborar e a manter essa parceria. Temos um contrato de leasing e vamos renová-lo por mais um ano”, explica.

O primeiro-ministro de Cabo Verde não prestou declarações à imprensa no final do encontro.