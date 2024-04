Cabo Verde continua com défice de veterinários pelo número de animais que tem e área de actuação - bastonária

Cabo Verde continua ainda com défice de médicos veterinários pelo número de animais que existem no arquipélago e área de actuação, observou hoje a bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários de Cabo Verde (OMVCV).

Sandy Freire fez esta constatação no âmbito do Dia Mundial da Medicina Veterinária, que se assinala este sábado, afirmando que a dispersão territorial torna a situação ainda mais difícil em termos de ter médicos veterinários em todas as ilhas.

A bastonária indicou que existem apenas 23 médicos veterinários activos a exercer no território nacional, além de apontar outros desafios da medicina veterinária, como o problema do exercício legal da profissão e o mercado pouco atractivo, defendendo que é preciso mais jovens formados nesta área e criação de condições em algumas estruturas.

“É preciso valorizar a classe, porque as pessoas às vezes não sabem o que é a medicina veterinária, limitando-se a ligar esta área a cuidados de cães e gatos, ou então de cavalos ou vacas nas clínicas, e não veem a medicina veterinária no seu todo”, afirmou.

Trata-se de uma profissão, conforme explicou a bastonária, com várias áreas de actuação, inclusive na parte da saúde pública, tendo em conta que, exemplificou, os veterinários são também responsáveis pela produção e controlo de tudo o que é de origem animal que os humanos consomem.

“Temos que fazer controle rigoroso, porque 70 por cento (%) das novas doenças que aparecem no mundo são de origem animal, então é importante também destacar o trabalho do veterinário no laboratório, nas pesquisas e tantas outras funções”, precisou.

Sandy Freire apelou a todos os profissionais da área em Cabo Verde a continuarem a lutar para terem uma classe mais reconhecida e valorizada.

Aos jovens que pretendem enveredar por esta área no caso de alguma dúvida, a bastonária sugere que contactem a ordem, para esclarecimento, e ao Estado exorta a promoção de um ambiente mais favorável e a valorização da classe.

Para a bastonária, a celebração do Dia Mundial da Medicina Veterinária “é importante”, justificando que é uma forma de consciencializar a população sobre o exercício da profissão.

Considera que o próprio lema escolhido para este ano “é pertinente” por chamar a atenção da importância dos veterinários na saúde geral, ou seja, humana, animal e ambiental.

A Ordem dos Médicos Veterinários de Cabo Verde foi criada em 2016, tendo de entre os principais objectivos a defesa do exercício da profissão veterinária e apoio aos interesses profissionais dos seus membros.

O Dia Mundial da Medicina Veterinária é comemorado anualmente no último sábado do mês de Abril e neste dia várias iniciativas veterinárias acontecem em todo o mundo com vista a aumentar a conscientização sobre o importante papel que os médicos veterinários desempenham na luta por um futuro muito mais sustentável para todos os animais, a sociedade e o meio ambiente.