População da Brava diz-se mais segura com nova ambulância da Delegacia de Saúde

Populares ouvidos pela Inforpress na ilha Brava dizem-se “mais seguros” com a ambulância que a Delegacia de Saúde recebeu do Governo, tendo em conta que o mesmo tem “excelentes equipamentos”.

O cidadão David Gomes enalteceu a acção do Governo e salientou que há já algum tempo a ilha vinha enfrentando problemas em relação a transportes de doentes, no entanto admitiu que a situação “melhorou bastante”, com a chegada da Guarda Costeira.

“A partir de agora as coisas vão melhorar ainda mais, sendo que com esta nova ambulância teremos todas as condições necessárias, visto que o veículo possui equipamentos que serão de grande valia na assistência de doentes “, precisou a mesma fonte.

A farmacêutica Evaldina Gonçalves, por seu lado, também considerou ser “muito bom” a aquisição da ambulância, tendo em conta que a ilha precisava do veículo.

“Espero que a Delegacia de Saúde da Brava faça bom uso da ambulância e nós como munícipes congratulamos bastante com este feito, e a partir de agora é claro que estamos a sentir mais seguros”, sublinhou.

Também Marcos Soares considerou que a ambulância é uma mais-valia para o concelho, uma vez que o veículo possui equipamentos “sofisticados” e que “de certeza ajudará a colmatar” várias situações.

“Nós como cidadãos bravense só temos em agradecer, agradecemos ao Governo e à Delegacia de Saúde pela ambulância, pois penso que é a Brava que vai ficar a ganhar com este veículo, que é bem equipado e tem condições necessário para transportar doentes”, finalizou.