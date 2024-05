​Faleceu Deputado da Nação Edson Alves

O deputado da Nação, eleito pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), no círculo eleitoral da ilha do Maio, Edson Alves, faleceu esta sexta-feira, 03, em Portugal, por morte súbita.

A informação foi confirmada à Inforpress pelo presidente da Associação Maense em Portugal (AMP), Lito Spencer, dizendo que o deputado, que faleceu no Algarve, chegou a Portugal para, entre outros pontos da sua agenda, participar nas actividades comemorativas do aniversário da associação.

Para além de participar no 12° Encontro de Estudantes Maienses em Portugal, que acontece este mês de Maio, o deputado da Nação tinha agendado encontros com a comunidade da ilha do Maio residente em Portugal e com algumas autoridades deste país europeu.

Conforme disse, Edson Alves não deu sinais de estar doente, mas no início da noite de hoje, sexta-feira, acabou por ter um “ataque” e foi levado ao hospital, mas não resistiu.

O deputado tinha sido anunciado na última semana como candidato do PAICV a presidente da Câmara Municipal do Maio, nas eleições autárquicas que acontecem este ano.