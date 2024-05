Navio de guerra da Marinha Senegalesa em Cabo Verde para treino operacional e intercâmbio

​O navio de guerra da Marinha Senegalesa (Walo) atracou esta manhã, no Porto da Praia, para uma missão de quatro dias para treino operacional e consolidação da cooperação com a marinha cabo-verdiana.

Segundo explicou o capitão da marinha senegalesa, Djibri Mbemgue, o navio vai estar na Praia para uma missão de treino operacional dos estudantes do último ano do curso de formação de oficiais da Escola da Marinha Nacional do Senegal e também desenvolver acções com marinheiros de Cabo Verde, Gâmbia e Guiné Bissau, estados membros da Zona G.

“Trata-se da primeira viagem de instrução para praticar tudo o que apreenderam, e no âmbito da cooperação entre as marinhas de Cabo Verde e do Senegal fortalecer os laços de colaboração”, apontou.

Djibri Mbemgue que é também director do Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G, acrescentou que a ideia é proporcionar aos futuros oficiais treino prático com foco nas actividades de profissionais marítimos, mas também educá-los sobre a cultura naval.

Durante a estadia em Cabo Verde vão ser desenvolvidos exercícios relacionados com a navegação, meteorologia, operações navais, controlo de danos, administração e aprendizado de adaptação à vida a bordo.

Por seu turno, Cláudio Fortes tenente da marinha cabo-verdiana que teve a oportunidade de participar nesta viagem de instrução manifestou-se “orgulhoso” por ser um dos primeiros oficiais a marcar presença neste tipo de missão.

“Tem sido uma experiência “incrível” participar nessa primeira viagem de formação da Escola da Marinha Nacional do Senegal, passei cinco dias no Senegal e fizemos uma viagem de três dias”, disse, adiantando que o programa prevê ainda actividades lúdicas e visitas aos sítios históricos

Consta ainda da agenda visita ao Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G, ao Centro de Operações de Segurança Marítima (COSMAR) e a outras instituições de domínio marítimo.

Depois de Cabo Verde, o navio de guerra da Marinha Senegalesa segue para Guiné Conacri e Gâmbia.

O Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G tem por missão fortalecer as actividades cooperativas e coordenativas entre os estados membros, bem como o agrupamento e a interoperabilidade de recursos dos estados membros da Zona G.