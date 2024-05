Bastonário diz que falta de enfermeiros e sobrecarga reflecte na condição física e psicológica dos profissionais

O bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Aniceto Santos, considerou hoje que a falta de enfermeiros e a carga horária são desafios que têm reflectido na condição física e psicológica dos profissionais de Saúde.

Em entrevista à Inforpress, o bastonário Aniceto Santos explicou que há enfermeiros formados no mercado à espera de concurso para se enquadrarem no sistema de Saúde.

O mesmo falava sobre isso no âmbito da celebração do Dia Internacional do Enfermeiro, que se assinala hoje, 12 de Maio, sob o lema: “O poder económico dos cuidados", escolhido pelo Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN).

“São mais de 500 enfermeiros a concurso, um número bastante significativo, mas tudo vai depender da disponibilidade orçamental do Governo”, revelou Aniceto Santos.

Um outro problema apontou Aniceto Santos prende-se com a carga horária já que, em seu entender, independentemente da carga horária, o número de enfermeiros é insuficiente e continuam a “sofrer sobrecarga”.

Santos sublinhou que todas as estruturas de Saúde do país manifestam essa “insuficiência”, isto é, a necessidade de ter mais enfermeiros.

“Mas é mais marcante nas ilhas que têm hospitais centrais, nomeadamente em São Vicente e na Cidade da Praia, com maior número de camas de internamento.

A nível do sistema nacional de Saúde constam até ao momento 925 enfermeiros, inseridos na ordem são 1100, referiu o bastonário.

De acordo com o Conselho Internacional de Enfermeiros apesar de a Enfermagem ser a espinha dorsal dos cuidados de Saúde, esta enfrenta constantemente restrições não só financeiras, mas também sociais, com a subvalorização social.

No caso de Cabo Verde, Aniceto Santos, considerou que é uma data que faz a referência de todo o percurso dos enfermeiros, sendo a primeira vez que se comemora essa data depois da criação da Ordem.

Quanto ao lema, essa problemática dos cuidados tem a ver também com a participação dos enfermeiros, tem em conta também a dificuldade relativamente à sustentabilidade económica. Os enfermeiros têm estado a dar o seu contributo no que diz respeito à economia dos cuidados.