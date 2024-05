31,3% da população apontou como provável ou muito provável ser vítima de crime – INE

O Relatório sobre as Estatísticas da Governança, Paz e Segurança em Cabo Verde – 2023 revelou que, em relação a percepção de segurança pessoal em 2023, 31,3% da população acreditava que é provável ou muito provável ser vítima de crime. Este sentimento é mais comum nas áreas urbanas com 35,5% da população do que nas rurais 16,6% da população.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) referente às Estatísticas de Governança, Paz e Segurança de 2023, que revelaram percepções e dados cruciais sobre a eficácia das forças de segurança, incidência de crimes e a sensação geral de segurança entre a população cabo-verdiana, entre outros tópicos.

As forças de segurança em Cabo Verde, compostas pela Polícia Nacional e Polícia Judiciária, são essenciais para a manutenção da ordem e segurança pública. Em 2023, apenas 37,7% da população com 18 anos ou mais confia ou confia muito no Estado para proteger a si, sua família e seus bens.

Esta confiança é ligeiramente maior entre os homens com 37,9% do que entre as mulheres com 37,4%, e significativamente maior nas áreas rurais com 45,9% comparadas às urbanas com 35,3%. Comparando com anos anteriores, houve uma diminuição de 8,6 pontos percentuais (p.p.) em relação a 2016 e de 1,6 p.p. em relação a 2013.

O relatório do INE aponta que quando questionados sobre a eficácia das forças de segurança na resolução de crimes, 50,6% dos cabo-verdianos consideram que as forças de segurança são eficazes ou muito eficazes. A percepção de eficácia é similar entre homens com 49,9% e mulheres com 51,3%, mas é mais elevada entre os residentes rurais com 59,2% em comparação com os urbanos com 48,1%.

Em relação a percepção de segurança pessoal em 2023, 31,3% da população acreditava que é provável ou muito provável ser vítima de crime. Este sentimento é mais comum nas áreas urbanas com 35,5% da população do que nas rurais 16,6% da população. Em termos de género, 28,5% dos homens e 34,1% das mulheres sentem essa probabilidade.

No entanto, a maioria da população, 80,4%, declarou sentir-se segura ou muito segura em geral. A segurança percebida varia dependendo das circunstâncias, sendo maior durante o dia e menor à noite. Por exemplo, 84,9% sentem-se seguros a caminhar durante o dia na sua área de residência, mas esse número cai para 66,9% à noite. A diferença é ainda mais acentuada entre homens e mulheres, com 87,4% dos homens sentindo-se seguros durante o dia contra 82,5% das mulheres, e 73,8% dos homens à noite contra 60,1% das mulheres.

Referente a Incidência de Violência e Conflitos, a violência física e psicológica continua a ser um problema significativo. Nos 12 meses anteriores ao inquérito, 15,1% dos entrevistados relataram ter sofrido algum tipo de violência. A violência física afectou 8,1% da população, sendo mais prevalecente entre as mulheres com 9,4% do que entre os homens com 6,8%. A violência psicológica ou assédio não sexual foi reportada por 7,8% dos entrevistados, com maior incidência entre as mulheres (9,0%).

A violência sexual, incluindo assédio, foi experienciada por 3,9% da população, com 5,9% das mulheres relatando ter sido vítimas. Em muitos casos, os perpetradores eram parceiros ou ex-parceiros.

Referente ao Acesso à Justiça e Resolução de Litígios, cerca de 24,4% da população enfrentou litígios nos últimos dois anos, principalmente problemas com a vizinhança. Dos que reportaram os incidentes, 42,4% recorreram à polícia e 31,0% aos tribunais. Apenas 30,4% conseguiram resolver os problemas totalmente, enquanto 46,3% ainda enfrentam litígios em curso.

No tópico “Felicidade e Bem-Estar”, apesar das preocupações com segurança, a maioria da população, mais concretamente 78,7% considerava-se feliz e 9,0% muito feliz.

O IMC 2023 contou com uma amostra de 9.918 agregados familiares, seleccionados aleatoriamente para garantir representatividade nacional nos 22 concelhos de Cabo Verde. A amostra tem um nível de confiança de 90% e uma precisão relativa de 10%.

A coleta dos dados ocorreu no quarto trimestre de 2023 (Outubro a Dezembro) por entrevistas directas com questionários electrônicos. O estudo abrangeu os 22 concelhos das 9 ilhas de Cabo Verde. Os dados referem-se principalmente aos 12 meses anteriores à coleta.