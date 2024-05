​Cabo Verde e Senegal reforçam laços históricos e estratégicos

Na visita oficial, hoje, a Cabo Verde, o Presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, expressou seu compromisso em melhorar a conectividade entre os dois países, destacando a importância de serviços de viagens marítimas para fortalecer as relações comerciais e promover o turismo e a cooperação entre Cabo Verde e Senegal.

O Presidente da República do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, e o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, destacaram a importância das relações entre os dois países e comprometeram-se a fortalecer os laços históricos e estratégicos que os unem.

Neves elogiou a decisão de Bassirou Diomaye Faye de visitar todos os países da África Ocidental logo após sua eleição, ressaltando a sua disposição em exercer um papel de liderança na região e no continente.

"Sinta-se em casa. Esta visita é, a todos os títulos, uma visita histórica e estratégica. Aprecio a sua disponibilidade para exercer um papel líder a nível da região e do continente, para que haja paz, haja estabilidade e haja desenvolvimento humano. Tudo o que precisamos no continente africano. Amanhã comemoramos o Dia da África e esta visita é uma visita luminosa, que nos abre novos caminhos de cooperação entre os nossos dois países ", disse Neves.

Neves ressaltou a integração da comunidade cabo-verdiana no Senegal, mencionando sua contribuição para o desenvolvimento político, económico e social do país anfitrião. "Temos uma importante comunidade cabo-verdiana no Senegal, muito bem integrada e que participa activamente no processo global, político, económico e social do Senegal", afirmou.

José Maria Neves expressou gratidão ao Presidente da República do Senegal e ao povo senegalês pela acolhida calorosa e fraterna aos cabo-verdianos.

"Felizmente, o Senegal é um país democrático, onde as instituições funcionam e os cabo-verdianos sentem-se bem e muito bem integrados na sociedade senegalesa. Agradecemos ao Sr. Presidente e ao povo senegalês por este ato de amizade e de fraternidade entre os nossos dois países", disse Neves.

A visita também abriu perspectivas para o reforço das relações bilaterais em diversas áreas, como transportes, turismo, indústrias, energia e comércio. "Há áreas importantes de cooperação e com certeza essa visita abre caminho para o reforço dessas relações e é por isso que esta visita é uma visita estratégica", afirmou Neves.

José Maria Neves enfatizou a importância da cooperação no âmbito da CEDEAO e da União Africana, destacando a presença e disponibilidade do Senegal em fortalecer essas organizações.

"A presença do Sr. Presidente aqui em Cabo Verde mostra bem o que conjuntamente podemos fazer para que a nossa comunidade tenha uma organização muito mais forte e muito mais capaz de trabalhar para o reforço da integração. Estamos muito satisfeitos, muito honrados com esta visita e esperamos que efectivamente seja o início de um trabalho muito produtivo de relações entre Cabo Verde e Senegal, o país mais próximo de Cabo Verde, com o qual desejamos ter uma relação de parceria, uma parceria estratégica para o nosso desenvolvimento", afirmou Neves.

Por sua vez, Bassirou Diomaye Faye salientou que as relações entre Senegal e Cabo Verde têm uma longa tradição de amizade e confiança, e reafirmou o compromisso do Senegal e o seu próprio compromisso como Presidente da República em continuar a fortalecer esses laços. Durante o seu discurso, o Presidente da República do Senegal elogiou a convergência de opiniões e acções entre os dois países, tanto em fóruns bilaterais como em organismos sub-regionais e regionais.

"O Senegal é igual a Cabo Verde, e beneficiaremos com o reforço das nossas relações", afirmou Bassirou Diomaye Faye, destacando a importância da cooperação bilateral e regional. Felicito-me pela convergência de vidas que temos regularmente através de consultas", disse, enfatizando a necessidade de diálogo contínuo para enfrentar desafios comuns dentro da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental).

O Presidente senegalês também abordou a questão da conectividade entre os dois países, reconhecendo a necessidade de melhorar as vias de comunicação terrestres e marítimas. Destacou a importância de um serviço de viagens marítimas que ofereça grandes oportunidades para passageiros e comerciantes, reforçando as relações comerciais e promovendo o turismo.

Mais do que um quadro de boa vizinhança, Cabo Verde e Senegal pautam por uma relação secular de irmandade e solidariedade, impulsionada, de forma particular, por uma significativa comunidade de Cabo-verdianos no Senegal e outra de senegaleses em Cabo Verde, que contribuem para o crescimento do respectivo país de acolhimento com a sua força de trabalho, a sua rica cultura, reforçando as tradicionais áreas de cooperação como o comércio, a educação, a saúde e os transportes.