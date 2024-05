​“Praia Acessível/ Mar para todos” é vencedora da 15ª edição do Sport BootCamp Praia

“Praia Acessível/ Mar para todos”, de Teresa Mascarenhas e Edmilson Tavares da Associação Acarinhar é a ideia vencedora da 15ª edição do Sport BootCamp, que decorreu na cidade da Praia de 20 a 25 deste mês.

Em segundo lugar ficou “Ami é de Paz e Bó”, de Bernardo Almeida “Djaló”, e em terceiro, “A Arte e o Desporto como forma de Integração Social”, de Pedro Elias Tavares. As ideias de negócios foram apresentadas na sessão de pich final que aconteceu no sábado, 25, no restaurante Poeta, na Achada de Santo António.

Segundo uma nota enviada, foram apresentadas 14 ideias de negócio no sector desportivo, num total de 22 participantes nesta edição do Sport BootCamp, que foi a terceira a ser realizada na cidade da Praia desde 2019.

“A sessão final resumiu uma semana intensa de trabalho dos grupos participantes, 16,5 horas de workshops e mais de 20h00 de mentoria com especialistas em Empreendedorismo, Inovação e Desporto”, explica.

A mesma fonte frisou que o Sport Bootcamp já teve 14 edições realizadas em Cabo Verde e uma em São Tomé e Príncipe desde 2019. “Soma mais de 250 promotores certificados e alguns projectos implementados”.

Durante a semana, os participantes tiveram formação em áreas específicas para formalização de negócio como Planeamento e Gestão de Negócio, Modalidades de Financiamento e Desenvolvimento Organizacional.

Conforme a mesma fonte, as ideias vencedoras passam agora para a segunda fase do concurso, o Sport Accelerator Lab que se inicia a 3 de Junho de 2024.

“Esta segunda fase vai reunir as melhores ideias das edições do Sport BootCamp de 2023/24 que decorreram em Porto Novo, em Santo Antão, São Filipe, na ilha do Fogo, Vila Nova de Sintra, na Brava, Tarrafal de Santiago e na capital, cidade da Praia”, aponta.

Esta será a 3ª edição do Sport Accelerator Lab, que é um programa de aceleração de ideias que se inicia com uma semana intensiva de formação presencial, seguido de seis meses de mentoria realizados à distância.

Durante esse processo serão leccionadas cerca de 130 horas de formação e fornecidas mais de 40 ferramentas de trabalho.

Os programas Sport BootCamp e Sport Accelerator Lab são financiados pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano e implementados pela empresa social WeCare.