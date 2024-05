ARME lança novo Sistema de Pedidos de Registo do domínio.cv

O novo Sistema de Pedidos de Registo do domínio.cv será lançado sexta-feira. Informação avançada hoje, pela Agência Reguladora Multissectorial da economia que indica que o evento assinala a transferência da responsabilidade de gestão do domínio.cv, da ARME (antes ANAC), para a empresa Ola.CV.

De acordo Suzete Centeio, directora do Departamento das Tecnologias de Informação da agência reguladora, a medida enquadra-se no plano de liberalização do domínio e promoção do país.

“A liberalização deu-se com a ideia de potenciarmos o ‘.cv’, para que se conheça Cabo Verde no mundo da Internet, para desenvolvermos o turismo. Então, sempre que se aceda a um domínio ‘.cv’, sabe-se que se relaciona a Cabo Verde ou, nos casos, se for de recursos humanos, a um currículo vitae. Nós temos várias possibilidades. Então, por isso, o desafio de liberalizar o domínio”, refere.

‘.CV’ é o domínio territorial geográfico de Cabo Verde e serve para identificá-lo com um nome, produto ou marca na Internet, através de uma página web ou de outros serviços, como email.

O primeiro sistema de sistema de informação para a gestão de registo de domínio.cv foi criado em 2010, conta com cerca de 3.500 domínios registados. Actualmente paga-se entre 1.500 a 4.000 escudos para o registo, conforme o período de validade.

Joelson Leal, gestor de operações da Ola.cv, acredita que o novo sistema vai reforçar a dinâmica da identidade nacional de Cabo Verde na estrutura mundial da internet.

“Mas a principal vantagem, o impacto de ter esta abordagem, é que vai facilitar de uma forma tremenda o processo de registo do domínio.CV na comunidade digital. A transformação digital é um tema actual em Cabo Verde, mas a verdade é que a comunidade considerava complicado o processo de registar domínios em Cabo Verde. Começou através de formulários em papel, depois passou por um sistema que já está um bocadinho desactualizado, porque no mundo digital sabem que tudo movimenta-se a uma velocidade muito rápida”, assegura.

Qualquer pessoa, empresa ou entidade pode registar o domínio.cv, seguindo as normas e regulamentos para o pedido, além das normas internacionais da propriedade intelectual.

Com a entrada em funcionamento do novo sistema, a Ola.cv passa a acreditar outras empresas para a revenda do domínio.

Joelson Leal fala na “simplificação do processo” que passa a ser feito online, com suposta diminuição de custos, segundo a empresa.