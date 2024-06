Dia Mundial dos Oceanos: Bióloga critica falta de navio oceanográfico

A bióloga-oceanógrafa da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) Corrine Almeida considera que Cabo Verde, por ser 99 % mar, devia ter mais investimentos na formação e em equipamentos para estudos nos seus mares

Segundo a docente da UTA, num país que se diz ser 99 % mar, não há um oceanógrafo físico especificamente para investigação oceânica, porque, explicou, os que existem são voltados para a área mais biológica.

“Principalmente, num país oceânico, não ter um navio oceanográfico, mesmo que esteja fazendo monitorização uma vez por mês ou uma vez a cada seis meses, é crítico”, considerou Corrine Almeida, que criticou também a “falta de investimentos” em recursos humanos.

Citou o facto de existirem no país vários biólogos na área Marinha, mas não há outros formados com vertente nas áreas Geológica, Química e Física, e até mesmo em Oceanografia Operacional, que é uma área nova que se fala “bastante actualmente”.

“As construções que se fazem, por exemplo portos, geralmente estão associadas a elas estudos de impacto ambiental, mas muitas vezes depende-se de uma empresa estrangeira para fazer esses estudos. Precisamos desenvolver capacidades a nível local, não somente para fazer esse tipo de estudos, mas para fazer outros estudos”, sublinhou.

Para a bióloga-oceanógrafa há necessidade de formar pessoas para realizar outros estudos, por exemplo, estudos de base, que permitam que se conheça melhor a dinâmica dos sedimentos e a dinâmica das correntes para que, quando se pense numa determinada intervenção, não se tenha por base somente os estudos de impacto ambiental.

“Não havendo pessoal especializado nessas áreas-chave que eu mencionei, para estudo de correntes, para estudo de dinâmica de sedimentos, parece-me que assim teremos uma deficiência na capacidade de dar determinadas respostas, de identificar determinados potenciais impactos e tomar medidas evidentes. Então, essa questão de formação é extremamente importante”, reforçou.

Segundo a docente, há um programa de mestrado em Mudanças Climáticas e Ciências Marinhas, na UTA que tem as componentes Física, Biológica, Geológica e Química “não tão fortes”, mas que poderia ser aproveitada para disponibilizar mais bolsas.

“O programa WASCAL (West African Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use) oferece uma bolsa por ano, mas através de alguma entidade nacional, poder-se-ia oferecer mais, se de facto nós entendemos um país cuja estratégia de desenvolvimento dependa muito do desenvolvimento do sector marinho e marítimo”, reiterou a académica.

Segundo a bióloga, o país precisa de mais formação, a nível de licenciatura, de mestrado e de doutoramento, e mais investigação.

“Temos o Instituto do Mar (Imar) que vai fazendo um esforço, mas quanto é que é investido no Imar para fazer investigação? Nós não temos há vários anos um navio oceanográfico em operação. Então ,de facto, para que possamos dizer com clareza que determinadas mudanças climáticas têm afectado os oceanos é preciso investigação”, argumentou.

Apesar de reconhecer que se tem trabalhado no desenvolvimento de algumas políticas ligadas às mudanças climáticas e ligadas à penetração de energias renováveis, para adaptação a essas mudanças, Corrine Almeida considera que Cabo Verde precisa “fazer mais para se conhecer mais”.

“Conhecer para poder tomar medidas. Por exemplo, em vários países está-se trabalhando na montagem de sistemas de alerta precoce, porque a frequência desses eventos extremos, da passagem de uma tempestade tropical ou então de uma ondulação mais forte, vem aumentando”, exemplificou.

O Dia Mundial dos Oceanos celebra-se a 8 de Junho e foi decretado em 2008 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O objectivo é sensibilizar o mundo para os benefícios dos oceanos e também o dever de utilizarmos os recursos de forma sustentável.