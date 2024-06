Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde promove o I Congresso

A Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde realiza nos dias 21 e 22 do corrente o I Congresso dos Engenheiros de Cabo Verde, na Assembleia Nacional, sob o lema “Cabo Verde e a engenharia em inovação e sustentabilidade”.

Este evento, de acordo com uma nota de imprensa, visa assinalar o Dia dos Engenheiros de Cabo Verde e tem como objectivo reunir profissionais do sector público e privado, académicos e especialistas para discutirem os desafios e oportunidades nas diversas áreas da engenharia.

Estarão presentes neste congresso vários engenheiros nacionais que irão apresentar temas de grande relevância, e será uma oportunidade para os engenheiros e os palestrantes interagirem com ideias e contribuições diversas para a OECV e para o país.

Também a organização dá como confirmada a presença de algumas personalidades internacionais, nomeadamente o Bastonário da Ordem dos Engenheiros de Angola, de Portugal, de Moçambique, da Ordem dos Engenheiros Agrários da Guiné Bissau, do presidente do CONFEA do Brasil e do representante da Federação Mundial das organizações de Engenharia.

A Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde é uma associação pública, criada pelo Decreto-lei número 28 /2001 de 19 de Novembro, representativa de licenciados em Engenharia.

Neste momento conta com mais de 1000 membros e tem a principal missão de contribuir para o progresso da engenharia em Cabo Verde, estimulando os esforços dos seus associados nos domínios técnico, científico, profissional e social bem como o cumprimento das regras da ética profissional.