Primeiro-ministro inicia visita à ilha do Maio para inaugurações no sector de energia

​O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e o ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, iniciaram hoje uma visita à ilha do Maio para inaugurações e lançamentos de obras no sector da energia.

Segundo informações avançadas à imprensa, os governantes vão inaugurar o projecto de reconstrução do anel de média tensão da ilha e a electrificação de Boca Morro.

Na agenda de trabalho desta sexta-feira constam a inauguração do projecto de reconstrução do anel de média tensão do Maio, orçado em 41 mil contos e que inclui a construção de 11 km de rede de média tensão entre Morrinho, Cascabulho e Praia Gonçalo; a construção de 500 m de rede subterrânea em média tensão, e a reconstrução dos postos de transformação de Cascabulho e Praia Gonçalo.

Ainda segundo a nota de imprensa, esta sexta-feira está prevista a inauguração da electrificação de Boca Morro, um projecto que inclui a expansão das redes de média e baixa tensão e iluminação pública da localidade de Boca Morro, representando um investimento de quase 24 mil contos.

Do programa para sábado, 22, consta o lançamento das obras do Parque Solar Fotovoltaico no Maio, marcando o início da instalação dos parques solares financiados no âmbito do projecto de Energias Renováveis e Melhoria da Eficiência Energética nos Serviços Públicos, uma parceria entre o Governo e o Banco Mundial.

A estadia dos governantes na ilha do Maio termina com uma visita ao posto de carregamento de veículos eléctricos e a participação na missa de São João, na Ribeira Dom João.