Acionistas elegem novos órgãos para EPEC, EDEC e ONSEC

No quadro do processo de reestruturação do sector elétrico cabo-verdiano, os acionistas da EPEC, S.A., EDEC, S.A. e ONSEC, S.A. elegeram o engenheiro Luís Teixeira como o Presidente do Conselho de Administração, juntamente com os demais administradores actuais da Electra, S.A. O mandato inclui conduzir a reestruturação e preparar a privatização da EPEC, S.A. e da EDEC, S.A., mantendo a ONSEC, S.A. no setor público.

Segundo um comunicado da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado (UASE), os acionistas da Empresa de Produção de Eletricidade de Cabo Verde (EPEC,S.A.), Empresa de Distribuição de Eletricidade de Cabo Verde (EDEC, S.A.) e Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONSEC, S.A.) estiveram reunidos na última sexta-feira, 21 de Junho, em Assembleia Geral. De acordo com o comunicado, de forma unânime, os acionistas tomaram um conjunto de decisões que são fundamentais para esta fase inicial das três empresas, sendo o principal a eleição dos novos órgãos sociais, incluindo a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Auditor Externo. Essa nova estrutura organizacional replica a actual composição da Electra, S.A. e suas subsidiárias, mantendo os custos associados. A localização estratégica das sedes também foi decidida, a ilha de São Vicente abrigará as sedes da EPEC, S.A. e da EDEC, S.A., enquanto a ONSEC, S.A., responsável pelo Centro Nacional de Despacho do Sistema Elétrico e pela Rede de Alta Tensão, estabelecerá sua base na Cidade da Praia. Essa reorganização dos órgãos sociais das principais empresas do sector elétrico de Cabo Verde representa um passo crucial rumo à modernização e à melhoria dos serviços elétricos no país, promovendo um ambiente mais eficiente e preparado para os desafios futuros, com expectativas de impactos positivos significativos na qualidade e na disponibilidade dos serviços prestados à população e ao setor produtivo nacional.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.