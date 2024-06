​Prisão preventiva para acusados de roubar funcionária com 950 mil escudos na entrada de um banco em Janeiro

O Tribunal decretou prisão preventiva para dois indivíduos indiciados de assaltar, no bairro de Achada Grande Frente, frente ao Banco Interatlântico, uma funcionária de uma empresa, quando ela iria depositar um montante de 950 mil escudos do empreendimento onde labora.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ) a detenção ocorreu por meio de uma operação enquadrada na Secção de Investigação de Crimes Contra o Património (BIP-SICP). O caso aconteceu no mês Janeiro deste ano, quando os detidos, de 23 anos, na conjugação de um plano previamente definido, assaltaram esta funcionária no momento em que ela iria entrar no banco transportando cerca de 950.000$00 que seriam depositados, más foram levados pelos assaltantes, que fugiram em seguida.

De acordo com as informações da PJ, na sequência do assalto que ocorreu à mão armada, a PJ iniciou as suas diligências investigativas para localizar os criminosos e mediante o cumprimento de um Mandado de Busca, Revista e Apreensão emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

No âmbito das investigaçõe a polícia iniciou na quinta e sexta-feira, 20 e 21 de Junho, uma operação que culminou na detenção fora de flagrante delito, de dois indevíduos, de sexo masculino suspeitos da prática do referido crime. Na operação, a PJ apreendeu na posse dos detidos 6,413 gramas de cocaína, distribuída em 17 sacos de plástico transparente.

A PJ informa ainda que os dois arguidos detidos já têm passagens pela polícia por crimes da mesma natureza, tendo um, outrora cumprido pena de prisão efectiva, são suspeitos de vários crimes à mão armada ocorridos na cidade da Praia.

A PJ avança que umprindo com as formalidades legais, os detidos de nacionalidade cabo-verdiana, com residência fixa nas localidades de Tira Chapéu e Castelão, foram apresentados às autoridades judiciárias competentes, para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal aplicado como medida de coação, prisão preventiva, devendo estes arguidos aguardar os trâmites legais do processo.