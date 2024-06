Cabo Verde acolhe a IX Edição da Universidade Africana de Juventude e Desenvolvimento (AUYD), sob o lema “Pela Cultura dos Direitos Humanos e do Estado de Direito” a realizar esta terça-feira, 25. O acto de abertura será presidido pelo ministro Adjunto do Primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro.

Sob o lema “Pela Cultura dos Direitos Humanos e do Estado de Direito,” a edição deste ano visa ressaltar a importância de promover, celebrar e defender os direitos humanos no actual contexto global, além de buscar estimular a criação de redes entre jovens em Cabo Verde, entre Cabo Verde e a diáspora, e entre Cabo Verde e o mundo”, lê-se num comunicado do Governo.

É a segunda vez que Cabo Verde acolhe este evento bianual, organizado pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, com o apoio do Instituto do Desporto e Juventude de Cabo Verde (IDJ) e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, e constitui um marco significativo no desenvolvimento de políticas juvenis tanto em África quanto na Europa.

A edição deste ano reúne cerca de 100 jovens participantes de mais de 30 nacionalidades diferentes, com idade compreendida entre 18 e 30 anos, que representam diversas organizações juvenis.