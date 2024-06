PN detém cidadão italiano por falsificação de passaporte no aeroporto da Praia

A Direcção de Estrangeiros e Fronteiras (DEF) esclareceu, através de um comunicado, a detenção de um cidadão italiano no aeroporto da Praia no passado dia 22 de Junho, por posse de um passaporte com indícios de falsificação.

Segundo a DEF, o incidente ocorreu por volta das 22 horas, quando o cidadão tentava embarcar num voo da TAP com destino a Lisboa. Durante o controlo de fronteira, a Unidade de Fronteira identificou elementos suspeitos no passaporte do italiano, o que levou à sua detenção e condução à esquadra policial. O passaporte foi submetido a uma análise laboratorial, que revelou evidências de falsificação. Entre os sinais encontrados estavam a presença de uma delimitação vermelha distinta dos documentos genuínos, falta de nitidez na fotografia e um laminado com a imagem do Presidente da República dos Camarões, visível sob luz ultravioleta. A DEF enfatiza que actua no cumprimento rigoroso da lei e repudia qualquer acusação de racismo, afirmando que Cabo Verde é um país plural e inclusivo. A instituição reforça que as acções realizadas visam garantir a segurança nacional e são baseadas em princípios transparentes e procedimentos criteriosos. O esclarecimento foi emitido em resposta a uma notícia publicada no dia 27 de Junho, onde um casal italiano denunciou abuso de poder por parte da Polícia Nacional no aeroporto da Praia.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.