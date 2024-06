Rampa metálica do Porto Inglês recebe primeira operação de descarga após assoreamento

O navio “Padre Benjamin” conseguiu atracar e descarregar cerca de 91 toneladas de cargas na rampa metálica do Porto do Maio, que esteve inoperacional nas última semanas devido ao assoreamento do Porto.

Em nota publicada na sua página de facebook, a Enapor confirmou a operação do navio Ro-Ro, assegurando que a situação no Porto Inglês tende a voltar ao normal para a descarga de navios de grande porte. Segundo o comunicado, as equipas técnicas da Enapor, Infraestruturas de Cabo Verde e MIOTH - Ministério das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação continuam empenhadas em restabelecer a normalidade dos serviços no Porto do Maio, com a retoma das operações na rampa metálica, mas que ainda continua inoperacional.

