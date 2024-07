CCV e MailAmericas assinam protocolo de parceria comercial para reduzir custo e tempo do envio de pequenas encomendas

Os Correios de Cabo Verde (CCV) e MailAmericas assinaram esta terça-feira um acordo comercial que visa reduzir o custo e tempo do envio de pequenas encomendas de diferentes países.

A assinatura desta parceria, feita na sede dos Correios, na Cidade da Praia, está enquadrada dentro das medidas estratégicas do plano de negócio em curso da CCV, que tem como finalidade estabelecer parcerias com grandes operadores logísticos internacionais.

O presidente do conselho da administração dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, explicou que esta parceria surgiu aquando da sua participação, em Março deste ano, no fórum postal dos pequenos Estados insulares, em Seicheles, onde conversou com o responsável desta empresa e dali apareceu esta oportunidade de negócio.

Isidoro Gomes afirmou que, através desta parceria, todas as compras "online” que interagem com os CCV, nomeadamente dos Estados da América, da América do Sul, Europa, Ásia, Europa e Reino Unido, passarão a ter um custo mais reduzido, à volta de 50% em relação ao custo actualmente em vigor de envio de encomendas destes países para Cabo Verde.

"Estas pequenas encomendas passarão a ter um tempo muito reduzido, uma média de 30 dias para uma semana, ao máximo 12 dias, para que estas compras ou estas pequenas encomendas cheguem ao seu destino, neste caso a Cabo Verde", disse.

Por outro lado, indicou que esta parceria também criará o conceito de comunidade, ou seja, os CCV passam a ter uma espécie de "lockers", endereço de correios nos Estados da América, Macau, Europa, concretamente no Reino Unido, Dubai, Emirados Árabes Unidos e China, onde a MailAmérica tem grande centro logístico

"Com isso, estaremos a aumentar a presença dos Correios de Cabo Verde no mundo", afirmou, acrescentando ainda que os cabo-verdianos poderão fazer as suas compras nas plataformas AliExpress e Amazon, redirecioná-las para endereços do centro logístico do MailAmérica, e este encarregar-se-á de colocar essas encomendas em Cabo Verde, nas ilhas de São Vicente, Santiago e Sal.

"É uma das etapas fundamentais para o bom funcionamento do sistema de comércio electrónico, ou seja, o coração do comércio eletrónico é a logística, o transporte. E essa empresa veio em boa hora, porque estamos a preparar para o lançamento do nosso Marketplace e o sucesso desse Marketplace estará por detrás do grande sistema logístico que funcionará no sentido importação e exportação", sublinhou o PCA dos CCV

Neste quesito avançou que a Mel América tem mais de mil Marketplaces a nível mundial e está integrado nos principais Marketplaces também a nível mundial.

E com o lançamento deste Marketplace salientou ainda que esta instituição, a complllll de Cabo Verde, passará a ter dentro desse sistema da plataforma todos estes clientes parceiros da MelAmérica.

"Passaremos também, por outro lado, a fomentar e proporcionar a todos os operadores económicos e empresários de pequenos negócios de cabo-verdianos o aumento ou a alavancar a faturação com as vendas internacionais.

Destacou parcerias e um conjunto de estratégias para o horizonte 2028, nomeadamente, parceria com grandes redes internacionais de logística e apostas em novas formas e modelos inteligentes para a distribuição com foco nos sistemas de lockers, aproveitado as tecnologias actualmente existentes e as experiências de grandes operadoras neste segmento de mobilidade de distribuição para alavancar e criar o verdadeiro comércio eletrónico do arquipélago país.

Por seu turno, o representante do MailAmerica, Ignacio Maya, disse que expandir negócios deste género com os países africanos, sobretudo com a instituição cabo-verdiana, constitui motivo de muita satisfação.

Neste sentido avançou que esta parceria diminui o tempo de espera e também os custos, o que leva à competitividade para ultrapassar alguns desafios no envio de pequenas encomendas.

MelsAmerica é uma das maiores operadoras de logística a nível mundial para entrega de pequenas encomendas na América Latina. Pertence à União Postal Universal desde 2000. Esta empresa incentiva o trabalho em equipa, cooperando hoje com mais de 60 operadores postais, incluindo Correios do Chile, Sepomes de México, Equador, entre outros.

Esta empresa trabalha em mais de 60 Estados e pode entregar encomendas e cartas para qualquer cidade na Europeia, Ásia, América e África.