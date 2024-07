Governo e OIM realizam sessão de capacitação para engajamento da Diáspora

O Governo, em parceria com a Agência das Nações Unidas para a Migração (OIM), iniciou hoje a uma sessão de capacitação em Estratégias de Engajamento com a Diáspora, que visa consolidar o Plano Estratégico das Comunidades 2022-2026, dando centralidade à diáspora cabo-verdiana no desenvolvimento sustentável do país.

Em declaração à imprensa, o Director-Geral das Comunidades, Martinho Ramos, destacou a importância da diáspora para o desenvolvimento económico de Cabo Verde. “A Diáspora tem um peso económico-financeiro significativo, representando cerca de 34% do PIB. Com esta visão, o Governo quer promover mais eventos que facilitem uma boa integração da nossa Diáspora,” afirmou. O Director Geral das Comunidades ressaltou ainda a importância do projecto de mapeamento da Diáspora, liderado pelo Ministério das Comunidades, que permitirá ao Governo obter uma visão abrangente e detalhada da comunidade cabo-verdiana espalhada pelo mundo. “O projecto de mapeamento da Diáspora é crucial, pois permitirá ao país produzir políticas públicas assertivas direccionadas à Diáspora. Precisamos conhecer onde estamos e o que fazemos fora de Cabo Verde para produzir estatísticas oficiais que sirvam ao país,” explicou. Martinho Ramos informou que o projecto de mapeamento da Diáspora já está em curso, com actividades iniciais em São Tomé e Príncipe e também foi promovida uma mesa redonda muito bem-sucedida em Lisboa, Portugal. “O projecto está a correr muito bem, e estamos todos satisfeitos com os progressos alcançados,” concluiu. Durante a sessão de capacitação, que se prolongará até o dia 4 de Julho, serão abordadas estratégias para o engajamento da diáspora, com o objectivo de identificar e sistematizar mecanismos para a promoção da diáspora em áreas prioritárias e promissoras de desenvolvimento. O evento reúne funcionários de instituições governamentais e organizações da sociedade civil, alinhados com o objectivo comum de engajar a diáspora no processo de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. A acção de capacitação visa contribuir para a consolidação do Plano Estratégico, o Ministério das Comunidades em parceria com a OIM, tem em curso o projecto intitulado “Apoio à Implementação de um Programa de Investimento para a Diáspora em Cabo Verde”, cujo objectivo é incentivar os investidores da diáspora a desenvolver e implementar os seus negócios em Cabo Verde, através da criação de um programa de investimento específico para a diáspora.

