O presidente da equipa de futebol de Eugénio Lima, que joga na segunda divisão de Santiago Sul, Mateus Gomes, mais conhecido por "Fuca”, faleceu hoje, na cidade da Praia.

"Fuca” faleceu no mar onde, diariamente, fazia natação e os seus exercícios matinais.

Em nota de pesar a Associação Regional de Santiago Sul lamanta o passamento daquele “que deu o seu contributo numa zona com muitos problemas sociais e que fez muito pelos jovens da nossa região desportiva”.

Nas redes sociais, os amigos de vida, do futebol e da política (era militante do PAICV) lamentam a morte de Fuca, que era um adepto assíduo do Estádio da Várzea.