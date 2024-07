Ministros Fernando Elísio Freire e Carlos Santos assinalam o arranque das actividades do Fundo MAIS na ilha da Boa Vista

​Os ministros da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, e do Turismo e Transportes, Carlos Santos, assinalaram hoje o arranque das actividades do programa Fundo MAIS, a decorrer na ilha da Boa Vista até o dia 9 deste mês.

O Fundo MAIS é um programa do Governo cabo-verdiano e tem por objectivo a “eliminação da pobreza extrema até 2026”, mediante o reforço do sistema de protecção social, com recurso a receitas do Fundo de Sustentabilidade Social do Turismo, de privatizações e concessões, além de outras comparticipações

O fundo tem como beneficiários pessoas em situação de extrema pobreza, abrangendo, predominantemente os grupos-alvo focalizados nos grupos I e II do Cadastro Social Único (CSU).

De acordo com o programa divulgado, constam da agenda dos governantes um encontro com os beneficiários de RSI, a Inauguração do Centro de Dia de Rabil e da nova delegação do ITCV, resultados do Fundo de Protecção Social, Fundo MAIS para a ilha.

Visita a empreendimentos turísticos, apresentação do Fundo Mais e assinatura do contrato-programa entre a Câmara Municipal de Boa Vista e o Ministério de Turismo e Transporte, que decorrerá sob o lema “O FUNDO MAIS – Cabo Verde, Destino Turístico inclusivo e mais sustentável”, são outros pontos da agenda.

O evento pretende ser um espaço de partilha de informações com os promotores turísticos sobre todo o processo do referido Fundo, até à sua transferência às famílias.