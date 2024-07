Grupo Internacional Afrodescendente realiza primeiro encontro empresarial afrodescendente na Europa

​O Grupo Internacional Afrodescendente (GIA) vai realizar o primeiro encontro empresarial afrodescendente nos dias 26 e 27 deste mês, em Lisboa, visando reunir líderes empresariais, investidores, autoridades governamentais para discutir e explorar oportunidades de negócio.

O evento de lançamento do encontro acontece esta segunda-feira, 08, num dos restaurantes da cidade da Praia, às 17:00, contando com a presença do ministro das Comunidade, Jorge Santos.

“Este evento de lançamento marca o início de uma iniciativa pioneira que visa unir, celebrar e potenciar o empreendedorismo afrodescendente em toda a Europa”, revelou a organização numa nota de imprensa em que acrescentou que pretende, igualmente, explorar oportunidades de negócio e investimento, assim como destacar a importância da colaboração entre as comunidades afrodescendentes na Europa e em África.

A mesma fonte informou que a programação deste primeiro encontro a ser realizado em Lisboa incluirá rodadas de negócios, workshops de capacitação, conferências e um passeio corporativo, criando um ambiente propício para networking e desenvolvimento de parcerias estratégicas.

“Anualmente elegemos um país africano associado a um tema que justifique a referência e nesta edição inaugural, o foco é Cabo Verde, devido às boas práticas reveladas em vários domínios”, realçou.

A realização deste evento justifica-se pelo facto de o Grupo Internacional Afrodescendente (GIA) entender que a globalização implica o crescimento das trocas comerciais e dos movimentos de capitais, através da circulação de pessoas, de bens, de ideias, de conhecimentos, de cultura de informação e de técnicas.

O Grupo Internacional Afrodescendente (GIA) é uma organização que nasceu através de cidadãos afrodescendentes na Europa, com o propósito de promover a interacção e o espírito colaborativo de conhecimentos entre a África e a Europa para o desenvolvimento de comunidades afrodescendentes em todo o mundo.

Através de eventos, iniciativas de capacitação e parcerias estratégicas, o grupo busca fomentar o crescimento económico e a sustentabilidade das comunidades afrodescendentes.