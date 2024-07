​Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação anuncia greve de seis dias e recurso aos tribunais

O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil (SNPAC) anunciou esta quinta-feira, 18, numa conferência de imprensa que os pilotos vão avançar para a greve entre as 00h00 do dia 24 deste mês até às 23h59 do dia 30 de Julho.

Paralelamente à greve que começa no dia 24 deste mês, o presidente do SNPAC disse que vão avançar para o Tribunal e que se nada for feito depois do período de seis dias de greve, vão anunciar novas paralisações até que as questões sejam resolvidas.

Edmilson Aguiar, presidente do SNPAC, afirma que esta greve vem na sequência do recuo por parte do governo na materialização dos acordos e compromissos assumidos em sede de negociações, realizadas com o Ministro do Turismo e Transportes, desde a suspensão da greve anunciada em 23 de Abril deste ano.

“Apesar das várias negociações realizadas desde o mês de Abril com o Conselho de Administração e posteriormente presidida pelo Ministro do Turismo e Transportes, com acordos e compromissos assumidos e registados, mantêm-se ainda por responder todas as reivindicações que estiveram na base do pré-aviso de greve anunciada em Abril de 2024”, explica.

Segundo o sindicalista, percorrido todo esse período, verificaram que os compromissos assumidos pela tutela com o conhecimento do Conselho de Administração não passaram de manobras dilatórias e face aos sucessivos incumprimentos verificados por parte da empresa em materializar esses compromissos e responder os direitos laborais da classe, a única saída encontrada é fazer o uso dos recursos que a lei os confere para garantir condições dignas de trabalho, períodos de greve e recursos aos tribunais.

“Apesar dos nossos esforços para negociar de boa fé e toda a tolerância mostrada por parte do sindicato em responder às sucessivas solicitações de alterações de datas acordadas para a materialização dos acordos e compromissos, verificamos que as preocupações da classe têm sido constantemente ignoradas e minimizadas”, aponta.

Para Edmilson Aguiar, esta greve não é apenas uma questão de reivindicar melhores condições para a sua categoria, mas também estendida a todos os tripulantes, “é uma questão de garantir condições dignas de trabalho. Chegou a hora de fazer com que nossas vozes sejam ouvidas e períodos de greves e recursos aos tribunais são os meios pelos quais nós estamos a reivindicar mudanças necessárias e urgentes”.

“Entendemos que a greve perspectivada afectará não apenas a empresa, mas também a todos que dependem dos nossos serviços, dado que terá um impacto significativo nas operações da companhia aérea, levando a cancelamento de voos programados pela TACV durante o período da greve, redução da capacidade operacional, pois mesmo que a TACV tente manter algumas operações durante a greve, a capacidade de voos provavelmente será reduzida, levando a atrasos e interrupções nos serviços”, afirmou.

O sindicalista disse ainda que esta greve terá consequências também para os passageiros, uma vez que condiciona a interrupção dos planos de viagem. “Os passageiros que planearem viajar com a TACV durante o período da greve podem enfrentar interrupções significativas em seus planos de viagem, incluindo cancelamentos de voos e atrasos, o que pode resultar em necessidade de reagendamento e reembolso”.

Edmilson Aguiar afirma que com esta greve de seis dias, 16 voos serão afectados, pelo que aproveitou para pedir a compreensão dos passageiros. “Estivemos até esta data abertos ao diálogo e negociações com total disponibilidade, e esperamos que as autoridades competentes estivessem dispostas a agir de boa-fé para encontrar uma solução justa e satisfatória para todas as partes envolvidas”.