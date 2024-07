Cabo Verde socializa estratégia nacional para redução das emissões de gases com efeito de estufa

Contribuir para a redução da emissão dos gases de efeito de estufa é o que propõe a Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo com Baixas Emissões de Gases com Efeito de Estufa para Cabo Verde (LT-LEDS CV 2050), socializado esta manhã na cidade da Praia

O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva lembra que apesar do país emitir 0,02% da emissão total dos gases de efeito estufa a nível mundial, sofre com os efeitos das mudanças climáticas

“Nós sofremos bastante os efeitos das mudanças climáticas é por isso que queremos cumprir o nosso compromisso para mostrar aos outros que também devem cumprir e sermos um país relevante nesta matéria, mas não é só isso, tem a ver também com a transição energética, portanto o aumento considerável das energias renováveis, a eficiência energética, tem a ver com todo o sistema agroalimentar, porque, como sabemos, muitas emissões também ocorrem do sistema agroalimentar, e, portanto, há medidas aqui muito claras de adaptação, de adoção de tecnologias para que nós não tenhamos que emitir mais do que deveríamos nesta matéria.Também tem a ver com a mobilidade elétrica, portanto, a nível dos transportes, assim como com a sequestração do carbono. Quando eu digo sequestração, estou a referir não só à florestação, é contabilizar aquilo que é a contribuição do nosso oceano na absorção do carbono”, afirmou.

Segundo o governante, o documento faz uma análise da actual situação do país e projecta as acções para o desenvolvimento do seu potencial do arquipélago em termos de redução dos gases de efeito estufa.

“Documento este que tem uma estrutura já basicamente consolidado entre os países que define a visão e os princípios e apresenta basicamente o estado actual em termos de emissão dos gases de efeito estufa e define claramente uma projeção para o futuro até 2050, também define o potencial em termos de redução das emissões de gás de efeito de estufa e traça uma estratégia clara, as linhas e estratégias claras para a neutralidade carbónica, define um roteiro para o efeito e também apresentam as necessidades do país em matéria de mobilização de recursos, sobretudo recursos financeiros, mas também recursos tecnológicos e humanos”, frisou

Questionado sobre o orçamento para a sua implementação, Silva afirma que é difícil de contabilizar por se tratar de uma estratégia a longo prazo.

“ O documento traz, mas o que quero dizer é que é difícil de se contabilizar em concreto porque estamos a falar de uma estratégia a longo prazo, todo o planeamento tem que ser feito amiúde nos vários sectores, por isso não posso trazer aqui um número concreto fora daquilo que o documento traz mais os técnicos dirão quais os valores calculados nos diferentes sectores”, concluiu.

A Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo com Baixas Emissões de Gases com Efeito de Estufa para Cabo Verde (LT-LEDS CV 2050), apresentado hoje para recolha de subsídios vai ser depois socializado com o Governo para questão de aprovação antes de ser apresentado ao Secretariado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que é esta instância que aprova, o documento para só depois publicado aqui no país.