​Fernando Elísio Freire inaugura Centro de Apoio às Vítimas de VBG do município de São Miguel

O Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, preside esta sexta-feira, 9, a inauguração do Centro de Apoio às Vítimas de VBG do município de São Miguel, no interior de Santiago.

O Centro de Apoio às Vítimas de VBG foi criado pelo Governo, em articulação com as Câmaras Municipais e outras entidades vocacionadas para o efeito. “Os Centros de Apoio à Vítima são estruturas de atendimento multidisciplinar, designadamente nos domínios de prestação de informação, atendimento psicológico e jurídico, apoio social, apoio educativo à unidade familiar, orientação e inserção laboral”, explica. Conforme frisou os centros de apoio à vítima actuam em articulação com os serviços sanitários, organismos responsáveis pela prestação de apoio jurídico, polícia, entidades judiciárias, Casas de Abrigo, organismo público responsável pela implementação de políticas públicas relativas à criança e ao adolescente e, ainda, organizações não governamentais vocacionadas para a promoção da igualdade de género e família. A mesma fonte avança que o país tem em funcionamento neste momento 15 Centro de Apoio à Vítima.

