Cardeal Dom Arlindo Furtado exorta fiéis a viverem com esperança e determinação

O cardeal Dom Arlindo Furtado exortou hoje os fiéis a viverem com “esperança e determinação”, apostar no bem e procurar viver em profunda amizade com Deus.

Na sua homilia, na missa de Nossa Senhora da Graça, para assinalar as festividades da santa padroeira da cidade da Praia, Dom Arlindo Furtado deixou uma mensagem de esperança, porque a festa de Assunção de Nossa Senhora significa a realidade que aconteceu com Maria e que há de acontecer com todos fiéis segundo a nossa fé.

“Nós estamos a caminho, e dias virão em que também nós devemos participar, segundo o desígnio de Deus, na mesma glória de Deus, portanto, Maria é aquela que foi à frente, como primeira criatura a participar na plenitude da glória de Deus, abrindo o caminho para nós e os filhos, para depois, atrás dela, seguirmos com Deus”, precisou.

Neste sentido, exortou os cristãos a viverem com esperança, determinação, apostar no bem, agarrados às mãos de Deus, imitar a Nossa Senhora, ou seja, procurou viver em profunda amizade com Deus.

Para o cardeal Dom Arlindo Furtado, todos os fiéis são chamados também a viver em grande amizade com o Deus que dará a graça, o dom da plenitude da alegria no céu com a Nossa Senhora Assunção.

Entretanto, explicou que a procissão significa que os cristãos acreditam em Deus e que a peregrinação pelas ruas da cidade mostra que somos peregrinos existenciais em contínua transformação e renovação para Deus.

“Assim, este movimento de caminhar físico simboliza o nosso caminhar espiritual, que somos peregrinos existenciais, que não estamos instalados nem sequer parados na morte, e para além da morte, continuamos o nosso caminhar existencial para a glória de Deus”, referiu.

A Assunção de Nossa Senhora ao céu é celebrada anualmente a 15 de Agosto.

A tradição católica afirma que, aquando da morte de Virgem Maria, esta foi transportada em corpo e alma até aos céus para participar da glória de seu filho, Jesus Cristo.

Em 1º de Novembro de 1950, o Papa Pio XII proclamou a Assunção da Virgem Santíssima como dogma de fé na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus.