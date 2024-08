​Associação Bons Amigos estima que há cerca de 20 mil cães abandonados na cidade da Praia

O técnico em cuidados e veterinário de bem-estar animal da Associação Bons Amigos, Madueno Cardoso, estimou hoje que há cerca de 20 mil cães abandonados na cidade da Praia, e considera “preocupante” este problema nacional.

Madueno Cardoso fez esta afirmação em entrevista à Inforpress a propósito do Dia Internacional de Animais Abandonados que se assinala hoje, 17 de Agosto.

Este técnico veterinário considerou que, apesar de várias campanhas que esta associação tem feito na castração para tentar diminuir o número destes cães abandonados, “não é suficiente”.

Neste aspecto, assegurou que as autarquias não têm feito “grandes trabalhos” para resolver este problema, apontando também que isto constitui uma preocupação também a nível da população, que tem recorrido a métodos “não recomendáveis”, como o envenenamento para travar essa situação.

Para colmatar esta problemática na sociedade, Madueno Cardoso chamou atenção para mais responsabilidade por parte das autoridades, neste caso, a câmara municipal, na mudança de estratégias em relação ao controlo de cães na capital do país.

A nível nacional apelou também às instituições, que é preciso entender melhor este caso para adopção de medidas recomendáveis das organizações internacionais que visam resolver problemáticas deste género com métodos sustentáveis que dão resultados para Cabo Verde.

Ainda o técnico veterinário da Associação Bons Amigos aconselha as mesmas a darem o primeiro passo com programa de controle de registo e identificação de cães.

“Precisamos saber se aqueles animais que estão na rua têm donos ou se são abandonados, isso, através de um censo”, disse, defendendo que é necessário ter esses números oficiais para trabalhar melhor e resolver este assunto de forma sustentável.

“É preciso também um programa de sensibilização e consciencialização sobre a problemática”, acrescentou, sugerindo igualmente parcerias nacionais com associações que têm “grande experiência” a nível local no controlo e protecção dos mesmos.

Para o técnico veterinário da Associação Bons Amigos não há falta de capacidade técnica para resolver os problemas dos animais em Cabo Verde, mas sim “há falta de vontade política".

Para trabalhar melhor na castração destes animais, avançou que a associação criou uma unidade “castro-móvel” no sentido de reduzir o número da população canina, tem sensibilizado as pessoas sobre a importância de cuidar dos animais, assim como as autoridades no sentido de fazerem parcerias sustentáveis.

A Associação Bons Amigos tem feito castração da população canina de dois em dois meses em vários bairros da cidade da Praia e, desde o início do ano até agora, segundo Madueno Cardoso, já castraram cerca de 1.200 cães através deste programa.

Este responsável terminou apelando mais uma vez às autoridades a criar consciência política sobre este problema que afecta pessoas, saúde pública e economia das pessoas.

“É um problema que tem que ser resolvido para colmatar outros problemas que advém disto”, reiterou.

O Dia Internacional do Animal Abandonado é comemorado todos os anos no terceiro sábado de Agosto desde 1992 pela Sociedade Internacional dos Direitos Animais.

A data tem como objectivo promover a adopção de animais abandonados, educar as pessoas para não abandonar os animais, além de mostrar os benefícios de tratar devidamente os animais domésticos.