​Projecto Praia Summer pretende dinamizar bairros da capital com várias actividades

A praça de Terra Branca, na cidade da Praia, recebeu na tarde deste sábado, o projecto Praia Summer 2024, uma iniciativa piloto que pretende dinamizar os bairros da capital durante o período de Verão com várias actividades.

Em declarações à imprensa, Patrick Borges, da organização do evento, explicou que a iniciativa é promovida pela produtora de eventos, Kriol Ideias, e conta com a parceria da Câmara Municipal da Praia.

Durante os meses de Agosto e Setembro serão realizadas várias actividades como animação com DJ, malabarismo, cinema na rua, exposição de fotografias de rua, pintura mural, grafite, e juntar com as dinâmicas que têm estado a decorrer na cidade da Praia.

Segundo Patrick Borges, o projecto vai passar, nesta fase, pelos bairros de Terra Branca, Bairro Craveiro Lopes e Palmarejo, e já existem pedidos para levar a iniciativa às localidades de Achada Grande, Ponta d´Água e Achadinha.

Acrescentou ainda que várias pessoas da comunidade participaram neste projecto e que juntamente com a autarquia praiense prevê criar uma estratégia mais longa para promover mais acções em outros bairros da capital.

Mas sublinhou, que a ideia é fazer com que o projecto seja anual e inclua ainda exposição de produtos nacionais.

“Primeiramente, fomos ver o que realmente acontece em cada bairro, e depois conseguir desenhar algo que possa incentivar o dinamismo e acções que já acontecem nos bairros”, apontou.

Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, considerou que se trata de um “Djunta mô” entre o público e o privado que vai trazer mais dinâmica e alegria aos bairros da capital do país durante este período de Verão.

O projecto prevê ainda um concurso gastronómico no largo da Kebra Canela, actuação musical, desporto e artesanato.

“Nós estamos a juntar aqui vários produtores artísticos, musicais, culturais, gastronómicos, e trazer vida à Praia e ao nosso Verão aqui no município da Praia”, precisou.

A ideia, segundo o autarca, é fazer com que o projecto decorra durante o ano inteiro para que a capital do país possa se afirmar permanente como um grande espaço de oferta da diversidade cultural, e da manifestação cultural em termos de gastronomia, da música, da arte, pintura, cinema e fotografia.

O projecto prevê ainda a realização de um concurso comunitário denominado “Mima nos Bairro”, que visa estimular a participação dos munícipes nas acções dos bairros e terá um financiamento de 100 mil escudos.