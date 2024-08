​Associação dos Escuteiros de Cabo Verde participa na 43ª Conferência Mundial de Escuteiros no Egipto

A Associação dos Escuteiros de Cabo Verde (AECV) está a participar, com uma delegação composta por cinco membros, na 43ª Conferência Mundial de Escuteiros, que decorre no Cairo, Egipto, de 17 a 23 deste mês.

Esta conferência, segundo uma nota da AECV, reúne mais de dois mil escuteiros representando 176 organizações de 216 países.

A mesma fonte explica que a delegação cabo-verdiana, predominantemente composta por jovens, terá a oportunidade de participar num fórum crucial de tomada de decisões que impactarão o futuro do Escutismo Mundial. “Esta é uma plataforma ímpar para a troca de experiências, aprendizagens e o fortalecimento das redes de colaboração entre escuteiros de todo o mundo”.

"Organizada pela Federação Egípcia de Escuteiros e Guias, esta edição da Conferência Mundial é um marco histórico, celebrando o crescimento exponencial do movimento escutista, que actualmente conta com 57 milhões de membros, o número mais elevado nos 117 anos de história do Escutismo", frisa.

O evento conta com a presença de várias organizações internacionais de relevo, incluindo a Organização Mundial de Saúde, Alwaleed Philanthropies, e o Gabinete do Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Entre os destaques da conferência, está a participação da Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, Amina Mohammed, que, além de proferir o discurso de abertura, enquadrará um diálogo sobre liderança.

Ao longo dos sete dias de conferência, serão tomadas decisões estratégicas que definirão o rumo do movimento escutista para os próximos três anos e além. Entre as decisões a serem tomadas pelos delegados está a eleição dos novos membros do Comité Escoteiro Mundial, bem como a escolha dos anfitriões para futuros eventos escutistas, incluindo a 44ª Conferência Mundial de Escoteiros em 2027, o 17º Moot Escoteiro Mundial em 2029, e o 27º Jamboree Escoteiro Mundial em 2031.

Conforme a mesma fonte, a participação da AECV neste evento foi viabilizada graças ao apoio do Instituto da Juventude e Desporto de Cabo Verde, da Câmara Municipal do Tarrafal, do Gabinete do Primeiro-Ministro, e do Fundo de Solidariedade através da Iniciativa Ahlan Wa Sahlan, além do contributo dos seus membros.

A Associação dos Escuteiros de Cabo Verde (AECV) é a única associação de escuteiros em Cabo Verde oficialmente filiada na Organização Mundial do Movimento Escutista (OMME), à qual aderiu em 2002.