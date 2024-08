Câmara Municipal do Porto Novo anuncia arranque da obra do matadouro municipal em Setembro

​A cidade do Porto Novo, em Santo Antão, vai ter um matadouro municipal ainda no decorrer deste ano, cujas obras têm início a partir de Setembro, anunciou terça-feira o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo.

Aníbal Fonseca, que falava no acto de entrega de 40 pocilgas a famílias que se dedicam à criação de porcos, na cidade do Porto Novo, no âmbito do projecto de promoção da suinicultura, explicou que a câmara está em condições de construir o matadouro municipal para valorizar os criadores de animais. O propósito é, segundo a mesma fonte, construir um espaço adequado para o abate e comercialização de animais, com condições higiênicas satisfatórias em nome da saúde pública. O projecto de promoção da suinicultura consistiu nesta primeira fase na construção de 40 pocilgas, que vai permitir a reconversão dos chiqueiros que estão situados nas proximidades das residências, contribuindo para a melhoria das condições de saneamento na cidade do Porto Novo. O autarca assegurou que o projecto vai continuar prevendo-se numa segunda fase construir pocilgas nas zonas de Berlim e Chã de Itália.

