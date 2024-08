Cabo Verde poderá passar a emitir cartões de identificação a partir de Outubro

Cabo Verde prevê emitir, a partir de Outubro próximo, o Cartão Nacional de Identificação (CNI), o Passaporte Electrónico e o Título de Residência com a inauguração da gráfica de segurança pela Imprensa Nacional.

A informação foi dada hoje à Inforpress pelo presidente do conselho de administração (PCA) da Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV), Raimundo Lopes, que avançou que a inauguração da gráfica está enquadrada nas comemorações dos 182 da instituição, a serem assinalados a 24 deste mês.

O PCA do INCV realçou o percurso histórico "muito importante" da instituição no sector gráfico e na produção do Boletim Oficial da República, naquilo que é a consolidação do Estado de Direito Democrático em Cabo Verde.

“A Imprensa já passou por várias transformações, e, neste momento, estamos num processo de transformação e o futuro será totalmente diferente”, assegurou, avançando que estão em fase de construir o primeiro Centro de Personalização de Documentos de alta segurança no país.

Com isso, Raimundo Lopes explicou que vão passar a personalizar o passaporte cabo-verdiano, o CNI e o título de residência, sendo que a inauguração da gráfica de segurança está prevista para o mês de Outubro.

“É um grande salto, é um grande marco, é um projecto de soberania nacional que vai permitir aos cabo-verdianos ter acesso mais rápido aos documentos e ao país ter mais segurança na produção dos seus documentos de segurança”, salientou.

Segundo Raimundo Lopes, neste momento as máquinas já estão instaladas, os equipamentos já estão todos montados, já tiveram formação com técnicos alemães e a obra está praticamente concluída.

A Imprensa Nacional pensa, posteriormente, conforme revelou, avançar com a produção da carta de condução de Cabo Verde e também do documento único de automóvel nas suas instalações, numa parceria que quer também fechar com a Casa da Moeda de Portugal.

Ainda, no rol das comemorações, revelou que em Setembro, terão mais inovação, com a disponibilização do Boletim Oficial Electrónico com maior eficiência e qualidade.

“Só para dar uma ideia, vamos carregar toda a informação dos boletins oficiais que tinham sido produzidos em papel desde a Independência. O usuário pode entrar para consultar, baixar esses documentos desde a Independência de Cabo Verde”, precisou.

Ao celebrar esta data, assinalou que a INCV está a completar um período de cinco anos consecutivos de resultados líquidos positivos, com consolidação da sua gestão e perspectivas positivas de desenvolvimento e expansão empresarial.