Edil do Maio apela à substituição do navio Kriola por navios com melhores condições de atracagem

​O presidente da Câmara Municipal do Maio, Miguel Rosa, apelou hoje para a substituição do navio Kriola pelo navio Dona Tututa, até que as condições da rampa metálica do porto do Maio estejam operacionais.

Em declaração à imprensa sobre a situação dos transportes na ilha, Miguel Rosa apelou ao Governo e à CV Interilhas para a substituição do navio Kriola na linha Maio-Praia por outro navio com melhores condições de atracagem na rampa de betão, até à normalização da situação no porto da ilha. “Apelamos à introdução de outro navio nesta linha, que não o Kriola. Outro navio ou outros navios da CV Interilhas que tenham melhores condições de atracagem, como o navio Dona Tututa, que tem melhores condições, inclusive, de atracar e de operar na rampa de betão”, avançou à imprensa, destacando que, com o assoreamento da rampa metálica, as condições de segurança, previsibilidade e regularidade deixaram de existir para o navio Kriola. O edil do Maio justifica o apelo devido ao aumento da procura pela ilha, que, como disse, se deve a investimentos estruturantes realizados no Maio. “A ilha do Maio tem sido palco de investimentos estruturantes, investimentos por parte dos governos central e local, ao nível da infraestruturação da ilha, da organização da ilha, ao nível da melhoria dos serviços. Portanto, todos esses investimentos têm permitido a visibilidade, a notoriedade e uma cada vez maior procura pela ilha do Maio”, destacou. Conforme avançou, o porto da ilha do Maio possui três opções de atracagem: a rampa metálica, a de betão e o ponte-caixo, que, como disse, trata-se de uma infra-estrutura que permite a atracagem de “quase todos os navios”, assumindo que há navios que têm “mais ou menos” dificuldades. Miguel Rosa destaca que os pressupostos da regularidade, da frequência, da previsibilidade, comodidade e segurança foram cumpridos com os investimentos do Governo nas obras de modernização e expansão do porto. Em relação aos transportes aéreos, o autarca entende que devem ser criadas condições básicas de comunicação, articulação e orientação de passageiros, para evitar que os passageiros fiquem sem orientação em caso de cancelamento de voos, tendo em conta a procura da ilha do Maio por turistas internos e internacionais.

