Ilha do Sal acolhe Conferência Internacional ligada às Diásporas a nível global

A ilha do Sal acolhe, nos dias 12 e 13 de Setembro, a Conferência Internacional ligada às Diásporas a nível global sob o lema "Agenda Futura de Acção para o Engajamento Global da Diáspora: Acções Concretas, Soluções Impactantes”.

A conferência patrocinada pelo Governo de Cabo Verde, em parceria com Organização Internacional para as Migrações (OIM), conforme uma nota enviada à Inforpress, estará representada ao mais alto nível pela sua directora Geral Amy Pope e contará com a presença do representantes dos Governos da Geórgia, Fiji, Maurícias, El Salvador Peru, entre outros e ainda da União Africana.

Ainda conforme a nota, a Conferência sobre a Agenda de Acção Futura para o Envolvimento Global da Diáspora que integra os apoiantes da Declaração de Dublin, adoptada em Abril de 2022, na Irlanda, pretende recolher ideias de práticas e inovações sobre o envolvimento da diáspora.

Além disso, a conferência vai inaugurar a Aliança Política da Diáspora Global. Esta aliança é considerada um mecanismo fundamental para a elaboração do roteiro futuro de iniciativas globais de envolvimento da diáspora.

“Abordagem Sectorial para o Engajamento da Diáspora é estruturado em torno de três grupos de trabalhos técnicos (TWGs), dedicados a Género e Juventude, Acção Climática e Saúde e Bem-estar”, explicou a nota.

Ainda conforme a mesma nota, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, fará a abertura oficial do evento, marcado para o dia 12 de Setembro, para, no dia seguinte acontecer a sessão Ministerial, com a presença de Amy Pope, do Ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos, e ainda por um representante da Irlanda.

A conferência tem como objectivo “apresentar as lições aprendidas e as boas práticas de Cabo Verde e de outros actores relevantes em termos de envolvimento da diáspora em diferentes sectores”, para além da formalização da criação e operacionalização desta Aliança Política da Diáspora Global (GDPA).

A GDPA, segundo a mesma fonte, foi criada, depois de, em 2023, a OIM e os seus parceiros promoverem uma série de consultas e diálogos multilaterais para discutir a criação da GDPA.

Neste sentido, estas consultas, que decorreram de Maio a Setembro de 2023, envolveram grupos da diáspora, Estados-Membros, sector privado, juventude e universidades, num total de 250 partes interessadas de todo o mundo, que participaram activamente neste processo inclusivo.

A nota confirma que a Conferência Internacional acolherá os países apoiantes da Declaração de Dublin: União Africana, Armênia, Bangladesh, Cabo Verde, Colómbia, Egipto, El Salvador, Fiji, França, Geórgia, Alemanha, Índia, Irlanda, Jamaica, Quénia, Lesoto, Maurícias, México, Moldávia, Montenegro, Moçambique, Nigéria, Peru, Filipinas, Portugal, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Turquia e Uruguai.

Além dos países apoiantes da declaração de Dublin, foram estendidos convites adicionais a pedido do país anfitrião a Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Marrocos, Etiópia, Gâmbia, Gana, Libéria, Madagáscar, Mali, Seicheles, Sudão do Sul, Togo e Zimbabué.

Estes países serão convidados como observadores e terão a oportunidade de formalizar a adesão à Aliança Política da Diáspora Global.