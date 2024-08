Sal/Tartarugas: Observação é actividade económica que deve ser compatibilizada com protecção da espécie - ministro

O ministro da Agricultura e do Ambiente considerou quarta-feira, 28, no Sal, que a observação das tartarugas marinhas é uma atividade económica, mas que precisa ser compatibilizada com a protecção desta espécie.

Gilberto Silva deixou fez esta afirmação durante o encontro com as organizações ambientais ligadas à conservação da natureza, tartarugas marinhas e cetáceos, no âmbito da sua visita de dois dias à ilha.

“Nos partilhamos essencialmente aquilo que já vínhamos trabalhando em conjunto, que é a regulamentação da observação das tartarugas marinhas, uma actividade económica, mas que precisa ser compatibilizada com a protecção desta espécie e para isto tem de haver regras muito concretas”, concretizou o ministro.

Segundo o mesmo, este encontro serviu ainda para mobilizar todo o envolvimento das diferentes forças, caso das ONG, operadores turísticos e das instituições de organização da administração central e local.

Tudo isto, conforme Gilberto Silva, no sentido de juntar as forças para a implementação deste regulamento, que é “fundamental para a melhoria da governança” do sector e do ambiente.

Depois do encontro, o ministro esteve no terreno a constatar o estado da reserva natural da Costa de Fragata, do acampamento da APB e o viveiro, e ainda uma visita ao local de intervenção do projeto de restauração de dunas.

Para hoje, segundo dia da visita, o ministro vai estar no Salão Nobre da Câmara Municipal do Sal para apresentar os programas de incentivo que o Ministério da Agricultura e do Ambiente tem em curso para o cultivo protegido e modernização da pecuária.