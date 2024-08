São Nicolau: José Freitas apresenta candidatura independente à Câmara Municipal do Tarrafal

O actual presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José Freitas, anunciou esta sexta-feira a sua candidatura como independente às eleições autárquicas deste ano.

Numa comunicação à imprensa, na cidade do Tarrafal, José Freitas avançou que a sua candidatura a mais um mandato à frente da câmara do Tarrafal é “motivada pelo engajamento do povo”, bem como a “vontade de continuar a servir e trabalhar para desenvolver Tarrafal”.

Segundo o mesmo, durante os 12 anos de mandato o município alcançou “ganhos significativos nas mais diversas esferas”, como educação, infraestrutura, promoção social, pesca, agricultura, saneamento e outras áreas.

“Hoje é visível a transformação e os ganhos consideráveis deste concelho. Tarrafal é mais do que um local no mapa, hoje tem todas as condições para viver com mais dignidade, para visitar e investir”, sublinhou.

Contudo, reconhece que ainda há desafios que persistem, mas acredita que com a experiência e o conhecimento adquirido durante estes anos será possível ultrapassá-los.

O candidato sublinha que a sua equipa tem uma visão clara de continuar a trabalhar para o desenvolvimento sustentável e inclusivo e para consolidar as conquistas conseguidas até ao momento.

“Para o próximo mandato temos a pretensão de materializar o projecto do mercado municipal, o tão sonhado pavilhão desportivo, requalificação da avenida, campo relvado Praia Branca, polo formação profissional (...) e continuar a requalificação de todos os bairros”, destacou.

José Freitas acredita “ter todas as condições para vencer as eleições autárquicas” e realça que a sua candidatura está suportada por pessoas idóneas, responsáveis e comprometidas com o futuro do Tarrafal.

Em Tarrafal de São Nicolau também já são conhecidas as candidaturas de Neivo Araújo, que vai encabeçar a lista do MpD e a do actual deputado nacional Hipólito Barreto, para o PAICV.