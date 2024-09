Santo Antão: Banco Mundial financia maior central fotovoltaica da ilha num investimento de 360 mil contos

A ilha de Santo Antão terá instalada até 2025 uma central fotovoltaica de 1.200 Kwp (quilowatts), o que constitui o maior investimento feito nas energias renováveis na ilha, informou hoje uma fonte próxima do projecto.

Conforme constatou a Inforpress, a obra, orçada em 360 mil contos, está já na fase de implementação nos arredores da cidade do Porto Novo e é financiada pelo Banco Mundial, no âmbito do projecto de energias renováveis e melhoria da eficiência nos serviços públicos de Santo Antão.

Este é o maior investimento do Governo nas energias renováveis em Santo Antão, ilha que, em 2019, recebeu uma central fotovoltaica com potência de 80 KWp, instalada no âmbito do projecto de captação e distribuição de água às zonas altas, financiado de 253 mil contos, através do programa Millenium Challange Account (MCA).

Esta central fotovoltaica está situada também no município do Porto Novo, que é apontado pelo Governo como “um exemplo” em Cabo Verde em matéria de transição energética, numa altura que “mais de um terço” das energias produzidas no município provêm de fontes renováveis.

Este concelho foi o primeiro em todo o país a ter uma aldeia, Monte Trigo, abastecida a 100 % com energia renovável, dispondo já de várias comunidades com luz eléctrica fornecida a partir de energia solar.

A nível da agricultura, todos os sistemas de produção de água instalados no concelho do Porto Novo funcionam com recurso a energia solar.

A aposta nas energias renováveis no município incide tanto na electrificação das comunidades como na produção de água para consumo e para agricultura, bem como para a promoção do sector pesqueiro, através da produção de gelo para a conservação do pescado.

A nível de produção de água para a agricultura, as duas dezenas de sistemas, que incluem furo e nascentes, estão equipados com sistemas fotovoltaicos solares, assumindo-se este concelho o estatuto do “primeiro município em Cabo Verde” a ter uma taxa de 100 % no equipamento dos sistemas de produção de água com energias limpas.

Dados avançados pelo Governo estimam que até 2030 a ilha de Santo Antão deverá receber investimentos nas energias renováveis que ultrapassam um milhão de contos.