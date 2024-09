Boa Vista: Cabo Verde Natura 2000 com registo de 38.534 ninhos de tartaruga marinhas em 2024

A organização Cabo Verde Natura 2000 registou 38.534 ninhos nesta temporada de desova de tartarugas marinha, de Junho a finais de Agosto, 14.000 ninhos a menos do que 2021, o ano com maior nidificação de sempre, 52.543 registos.

Segundo a vice-presidente da Cabo Verde Natura 2000, María Suárez, de Junho até Agosto do corrente ano, 696 fêmeas adultas foram resgatadas de acantilados, presas em rochas ou desorientadas, seis foram capturadas e mais de 7.000 amostradas.

A Cabo Verde Natura 2000 tem dois acampamentos instalados na costa leste e sudeste da ilha da Boa Vista, um em Ervatão e outro em Porto Ferreira, e patrulham 24 praias com o total de 15 quilómetros, conforme indicou Maria Suárez.

As equipas do terreno da organização que se dedicam à conservação das tartarugas marinhas estão conformadas em 89% de pessoal nacional, dos quais 31% são mulheres, e ainda destaca o facto de 51 % da equipa ser da ilha de Boa Vista.

O que, para a organização, é um sucesso por conseguir o envolvimento das comunidades nas atividades de conservação. Até finais do mês de Agosto a organização ambientalista ainda contou com o apoio de 54 voluntários internacionais.

A Cabo Verde Natura 2000 fez duas campanhas de limpeza de praias de nidificação na área protegida de Parque Natural do Norte, zona do acampamento de Porto Ferreira, de onde foram retirados cerca de dois mil quilogramas de lixo proveniente do mar.

Para a organização, um dos maiores desafios é conseguir pessoal local “comprometido e responsável”, devido ao facto de os acampamentos estarem muito afastados das comunidades e o volume de trabalho “muito elevado”, sem contar com o “orçamento necessário” para manter o “número elevado” de trabalhadores.

A Cabo Verde Natura 2000 foi oficializada em Junho de 2023, mas é pioneira na conservação das tartarugas marinhas em Cabo Verde desde 1998.

Tem como objetivos principais a preservação dos recursos naturais do arquipélago, a educação ambiental, o desenvolvimento das comunidades e a investigação científica.