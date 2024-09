Encontro em Cabo Verde antecipa criação de grupo anti-pirataria

Cabo Verde pretende juntar várias entidades num grupo de combate à pirataria que abranja diferentes áreas de atividade económica, anunciou a autoridade para o setor, que vai juntar um grupo de países para debater o tema.

O combate multissetorial serve de pano de fundo a um encontro de três dias, de quarta a sexta-feira, com representantes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), na Praia, evento acolhido pelo Instituto de Gestão da Qualidade e Propriedade Intelectual (IGQPI).

“Para Cabo Verde, num ano em que se celebra o 10.º aniversário do IGQPI, este evento marcará um passo importante para a criação do Grupo Anti-Contrafação, uma das estratégias da Política e Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, para intensificar a luta contra a pirataria”, anunciou Ana Paula Spencer, presidente do Conselho Diretivo do IGQPI, em comunicado.

O encontro “reveste-se também de extrema importância no quadro dos países lusófonos”, acrescentou.

Pretende-se reforçar a colaboração entre os institutos de propriedade intelectual e as instituições responsáveis, nos países lusófonos, pela fiscalização e combate à contrafação e pirataria.

Um dos pontos altos do programa será uma mesa redonda sobre os meandros da proteção da propriedade intelectual e do combate ao comércio ilícito, “conduzindo, em última análise, a uma abordagem mais robusta e unificada nos países lusófonos”, lê-se num comunicado do IGQPI.

O evento é organizado pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), através do Projeto de Direitos de Propriedade Intelectual e Inovação em África (AfrIPI), em colaboração com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Portugal.

O INPI assinou um memorando de entendimento com Cabo Verde, em 2019, comprometendo-se a prestar toda a assistência técnica para a operacionalização de um grupo anticontrafação no arquipélago.