​Ciclo de Conferências-Debate assinala 50 Anos de Independência Cabo Verde

De 27 de Setembro de 2024 a 28 de Junho de 2025, Cabo Verde será palco de um Ciclo de Conferências-Debate em comemoração dos 50 anos de independência do país. O evento, organizado pela Curadoria Científica, ocorrerá em vários concelhos e visa celebrar e refletir sobre os avanços, conquistas e desafios do arquipélago nas últimas cinco décadas.

Segundo um comunicado da Curadoria Científica, este ciclo de debates tem como objectivo reunir líderes políticos, académicos, especialistas de várias áreas e membros da sociedade civil para discutir temas centrais que marcaram a história de Cabo Verde desde a independência em 1975.

Entre os tópicos a serem abordados estão a independência, democracia, educação, saúde, justiça, economia, ambiente, política externa, história, cultura e desenvolvimento social.

A iniciativa, que se apresenta como um espaço de reflexão profunda e abrangente, de acordo com a Curadoria Científica, visa não apenas destacar as realizações de Cabo Verde ao longo dos anos, mas também projectar soluções e estratégias para o futuro, em busca de um desenvolvimento sustentável. Ao reunir diversas perspectivas, espera-se promover a união e fortalecer parcerias nacionais e internacionais que possam contribuir para o progresso do país.

Com o foco na importância da colaboração e no fortalecimento do espírito comunitário, o ciclo de conferências promete ser uma plataforma essencial para o diálogo e o planejamento dos próximos passos de Cabo Verde em direcção a um futuro mais promissor.