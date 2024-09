Técnicos do IGQPI recebem formação em ISO 17025 para ensaios e calibração

Vinte e um técnicos de laboratórios, auditores e professores participam, a partir de hoje e durante uma semana, numa formação com foco na norma internacional ISO 17025, promovida pelo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual.

Esta acção formativa, realizada na cidade da Praia, em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) do Brasil, tem como objectivo capacitar os formandos sobre a norma ISO 17025 para lidarem com os ensaios e calibração, visando garantir a sua competência técnica.

O director de Serviço da Normalização e Avaliação da Conformidade do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), Tomy Alves, explicou à Inforpress que a iniciativa se deve a um acordo de cooperação com a congénere do Brasil, onde está prevista a capacitação em diferentes normas de avaliação da conformidade.

“Estamos a falar desde a validação dos métodos, de cálculo de incerteza, de questões ligadas ao tratamento de não conformidade, de gestão de riscos e oportunidades e, tudo isso contribuirá para a confiança dos ensaios que os laboratórios emitem, numa lógica de ensaiar uma vez, aceite em qualquer lugar”, mencionou.

Com a implementação destas normas, indicou Tomy Alves, os laboratórios estarão em condições para implementar essas normas e, posteriormente, solicitar a acreditação, que é uma forma de demonstrar a competência técnica dos laboratórios, assegurando a sua imparcialidade e confiança na emissão dos resultados.

A formação sobre a norma ISO 17025 termina a 05 de Outubro e está sendo realizada com a participação de laboratórios da Praia e das ilhas de Santo Antão e São Vicente.

Segundo Tomy Alves, ainda no decorrer do acordo com a congénere do Brasil pretendem ministrar outras capacitações em outras normas, nomeadamente a ISO 17020, destinadas a organismos que realizam actividades de inspecção.