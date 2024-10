Delegação de POD dos EUA visita Cabo Verde com foco em “Futuros Azul-Verde”

O Escritório de Parcerias Globais do Departamento de Estado dos EUA anunciou que uma Delegação de Oportunidade de Parceria (POD) se encontra em Cabo Verde numa visita que termina a 10 de Outubro visando promover colaborações em áreas como pesquisa marinha e climática, energia renovável, transporte, ecoturismo e tecnologias de informação e comunicação, fortalecendo a cooperação entre agências governamentais, empresas e instituições académicas do país.

Segundo um comunicado oficial, essas visitas são projectadas para aprimorar parcerias público-privadas entre os Estados Unidos e países selecionados, neste caso, Cabo Verde.

Ao reunir líderes de diversos sectores, a iniciativa busca fortalecer a diplomacia e o desenvolvimento dos EUA e os seus parceiros, por meio de colaborações inovadoras que abordem desafios globais.

A Delegação contará com um grupo diversificado, envolvendo 20 participantes, incluindo fundadores, CEOs, CXOs e executivos seniores de universidades, agências governamentais e organizações não governamentais que se dedicam à pesquisa climática e marinha.

Estarão ainda presentes nos encontros, alguns participantes focados em energia renovável e tecnologias, assim como empresas ligadas a transporte, ecoturismo e turismo cultural.

Durante a visita serão realizados mesas-redondas e eventos de ‘networking’ com líderes do sector público e privado, visitas a instituições de pesquisa, universidades e sites de infraestrutura crítica, que destacam o potencial de parceria com Cabo Verde.