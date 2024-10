África Avanza retoma missões de cirurgias gratuitas na Ilha do Sal

A equipa de médicos da ONG espanhola África Avanza vai retomar na segunda feira, 14, as missões de cirurgias gratuitas na ilha do Sal, visando levar os serviços de saúde pública lá onde as condições não têm permitido.

A informação foi avançada em comunicado do Ministério da Saúde, que enaltece experiências de missões médicas para um país de ilhas como Cabo Verde.

Conforme a nota, as missões médicas têm estado nas ilhas, nomeadamente Fogo, São Nicolau e Boa Vista e, desta feita, vai estar presente no Sal, com a retoma das missões de cirurgias gratuitas de “Africa Avanza” no Hospital Regional Ramiro Figueira, a partir do dia 14 a 18 deste mês.

As subsequentes intervenções serão garantidas por duas equipas, segundo o documento enviado, equipa de cirurgia geral, que contará com um grupo constituído por dois médicos cirurgiões, uma médica anestesista e três enfermeiras especialistas.

Serão realizadas ainda cirurgias laparoscópicas, que consistem na realização de três a seis “furinhos” na região que necessita ser operada, por onde entra uma microcâmera com uma fonte de luz para observação do interior do organismo.

A missão é composta por uma equipa de médicos gastroenterologista e uma médica de medicina geral e Familiar.

A mesma decorrerá de 16 de Outubro a 30 Novembro próximo e serão programadas consultas gratuitas no Hospital Regional Ramiro Figueira, Centro de Saúde dos Espargos, Centro de Saúde de Santa Maria e postos sanitários da Palmeira e de Pedra de Lume.

Nesse âmbito, serão também programadas acções de formação nas referidas especialidades para partilha de conhecimentos com os médicos clínicos gerais do sistema de saúde na ilha do Sal.